रोगी कल्याण समिति से भरा जा रहा अधिकारियों का जुर्माना और बनाया जा रहा अटल सभागार



जिले की रोगी कल्याण समिति के बजट के उपयोग में कई प्रकार की गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। रोगी कल्याण समिति की राशि से उपभोक्ता फोरम द्वारा सीएमओ पर लगाए गए जुर्माना की राशि जमा की गई है। जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक डॉ. रेखा बड़गैया के गलत उपचार से कुंती बाई की मृत्यु होने पर उनके परिजनों ने वाद दायर किया था। इस पर फोरम ने डॉ. बड़गैयां के साथ ही तत्कालीन सीएमएचओ पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर यह राशि पीड़ित के परिजनों को देने के निर्देश दिए थे। इस पर इन अधिकारी द्वय ने अपील की थी और अपील के लिए 1.75 लाख रुपए की राशि डॉ. रेखा बड़गैयां ने तो डिमांड ड्राफ्ट से जमा की थी, जबकि सीएमएचओ की राशि का भुगतान रोगी कल्याण समिति से किया गया था। इसके साथ ही 24 जुलाई 2024 को हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक में रोगी कल्याण समिति से नजरबाग मंदिर परिसर में अटल सभागार बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। इसके साथ ही परिसर की बाउंड्री बाल निर्माण, परिसर में पेवर्स, गेट निर्माण के साथ ही अन्य निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओपी अनुरागी यह सभी प्रकरण उनके कार्यकाल के न होने की बात कह रहे है।