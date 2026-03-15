Heart Palpitations: धड़कन तेज होने का मतलब हमेशा हार्ट अटैक नहीं होता! जानें क्या है ‘पैल्पिटेशन’ और इसके उपाय

Heart Palpitations Causes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार अचानक महसूस होता है कि दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है। मेडिकल भाषा में इस स्थिति को पैल्पिटेशन या पल्पिटेशन (Palpitations) कहा जाता है। आजकल हार्ट से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में लोगों को घबराहट होने लगती है यह सोच के कि कहीं दिल से जुड़ी उन्हें कोई बीमारी तो नहीं ना हो गई है। वैसे तो इससे जुड़े ज्यादातर मामलों में यह कोई गंभीर बीमारी नहीं होती, बल्कि शरीर का एक सामान्य रिएक्शन होता है। फिर भी इसे सही समय पर समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप बिना डरे इसका सही कारण जान सकें और जरूरत पड़ने पर सही इलाज करा सकें। आइए आज के इस लेख में पैल्पिटेशन क्या है यह क्यों होता है और यह होने पर क्या करना चाहिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।