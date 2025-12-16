क्या COVID वैक्सीन से हो रही हैं अचानक मौतें? AIIMS स्टडी का चौंकाने वाला खुलासा

AIIMS ने उन मामलों का गहराई से अध्ययन किया, जिनमें वैक्सीन लगने के कुछ समय बाद अचानक मौत की खबरें सामने आई थीं। इस अध्ययन में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मेडिकल हिस्ट्री और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण किया गया। स्टडी के निष्कर्ष साफ बताते हैं कि COVID-19 वैक्सीन और अचानक मौत के बीच कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया। अध्ययन में यह भी सामने आया कि जिन लोगों की मौत हुई, उनमें से अधिकतर पहले से ही हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, फेफड़ों की बीमारी या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे।