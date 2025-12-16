म्यूकोरमाइकोसिस : जाते-जाते बची आंखों की रोशनी

इएनटी विशेषज्ञ डॉ. यशस्वी श्रीकौला ने बताया कि शुरुआत में मरीज को सिर्फ हल्का सिरदर्द और आंखों के आसपास दर्द था, जिसे आम समस्या समझकर नजरअंदाज किया गया। पहले के अस्पतालों में इलाज से राहत न मिलने पर मरीज को एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां नाक की एंडोस्कोपी में दाहिने मध्य टर्बाइनेट पर काले रंग का डिस्चार्ज पाया गया। जांच में पुष्टि हुई कि यह म्यूकोरमाइकोसिस है, जो फैलकर दिमाग में फोड़े (ब्रेन एब्सेस) का रूप ले चुका था। इलाज में देरी होने पर स्थाई अंधेपन या मौत का खतरा था।