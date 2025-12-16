म्यूकोरमाइकोसिस : जाते-जाते बची आंखों की रोशनी

-सामान्य सिरदर्द
सिरदर्द और नाक से जुड़ी परेशानी को अक्सर हल्के में लेना कुछ दुर्लभ मामलों में गंभीर समस्या पैदा सकती है। शहर Bengaluru के एक युवक के लिए एक सामान्य सा लगने वाला सिरदर्द जानलेवा साबित हो सकता था। कोविड-19 Covid महामारी के दौरान चर्चा में रही दुर्लभ व गंभीर संक्रमण फंगल संक्रमण म्यूकोरमाइकोसिस mucormycosis के कारण युवक की आंखों की रोशनी लगभग चली गई थी।
स्थाई अंधेपन या मौत का खतरा
इएनटी विशेषज्ञ डॉ. यशस्वी श्रीकौला ने बताया कि शुरुआत में मरीज को सिर्फ हल्का सिरदर्द और आंखों के आसपास दर्द था, जिसे आम समस्या समझकर नजरअंदाज किया गया। पहले के अस्पतालों में इलाज से राहत न मिलने पर मरीज को एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां नाक की एंडोस्कोपी में दाहिने मध्य टर्बाइनेट पर काले रंग का डिस्चार्ज पाया गया। जांच में पुष्टि हुई कि यह म्यूकोरमाइकोसिस है, जो फैलकर दिमाग में फोड़े (ब्रेन एब्सेस) का रूप ले चुका था। इलाज में देरी होने पर स्थाई अंधेपन या मौत का खतरा था।
सिरदर्द, आंखों या नाक से जुड़ी असामान्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें
चिकित्सकों ने आपात सर्जरी कर संक्रमित साइनस को साफ किया। अगर कुछ घंटों की भी देरी होती तो मरीज की दाहिनी आंख Eye की रोशनी रातों-रात चली जाती। खासकर कोविड के बाद कमजोर प्रतिरक्षा वालों में यह संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। लोगों को चाहिए कि सिरदर्द, आंखों या नाक से जुड़ी असामान्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें और समय पर विशेषज्ञ से जांच कराएं।
विशेष सावधानी बरतने की जरूरत
चेहरे का दर्द, गाल दर्द, नाक से खून, नाक से दुर्गंधयुक्त स्राव, नाक में पपड़ी जमना, तालू का रंग बदलना, आंखों के पीछे दर्द होना, एक के दो दिखना, दांतों का ढीला होना, बंद नाक, आंखों में सूजन, सिरदर्द, लालीपन व देखने में दिक्कत आदि समस्याओं को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
