Nasal Cancer Alert: नाक में दिखें ऐसे संकेत, सावधान! कहीं ये दुर्लभ कैंसर का पहला संकेत तो नहीं

कुछ खास काम करने वाले लोगों में नाक का कैंसर होने का खतरा ज्यादा देखा गया है, खासकर उन लोगों में जो लंबे समय तक हानिकारक धूल या केमिकल्स के संपर्क में रहते हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा (कारपेंटरी का काम), कपड़ा उद्योग की धूल, चमड़े की धूल, आटे की धूल, निकेल और क्रोमियम की धूल, सरसों गैस या रेडियम के संपर्क में आने वाले लोग, इसके अलावा सिगरेट पीना, HPV संक्रमण, परिवार में कैंसर का इतिहास, गोरे रंग के लोग, पुरुष और 55 साल से अधिक उम्र भी इसके जोखिम को बढ़ाते हैं।