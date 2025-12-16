16 दिसंबर 2025,

स्वास्थ्य

Nasal Cancer Alert: नाक में दिखें ऐसे संकेत, सावधान! कहीं ये दुर्लभ कैंसर का पहला संकेत तो नहीं

Nasal Cancer Alert: नाक में बार-बार दर्द, खून या जाम रहना नाक के कैंसर का संकेत हो सकता है। जानिए इसके लक्षण, कारण, जांच और इलाज आसान भाषा में।

भारत

Dimple Yadav

Dec 16, 2025

Nasal Cancer Alert

Nasal Cancer Alert (photo- freepik)

Nasal Cancer Alert: अगर आपको अक्सर नाक में दर्द, जाम रहने या एक तरफ से लगातार दिक्कत महसूस हो रही है, तो इसे हल्के में लेना ठीक नहीं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि नाक में होने वाला लगातार दर्द या परेशानी नाक के कैंसर (Nasal Cancer) का शुरुआती संकेत भी हो सकती है। यह कैंसर बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन हाल के वर्षों में इसके मामले धीरे-धीरे बढ़े हैं। चिंता की बात यह भी है कि यह बीमारी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है।

नाक का कैंसर क्या होता है?

नाक और साइनस का कैंसर तब होता है, जब नाक की अंदरूनी जगह या साइनस में कैंसर कोशिकाएं बनने लगती हैं। नाक का कैंसर खासतौर पर उस खाली जगह से शुरू होता है जो नाक के पीछे होती है और मुंह की छत के ऊपर से होते हुए गले से जुड़ती है। साइनस नाक के आसपास मौजूद छोटी-छोटी हवा से भरी जगहें होती हैं। यह कैंसर सिर और गर्दन से जुड़े कैंसरों की श्रेणी में आता है।

नाक के कैंसर का खतरा किन लोगों को ज्यादा होता है?

कुछ खास काम करने वाले लोगों में नाक का कैंसर होने का खतरा ज्यादा देखा गया है, खासकर उन लोगों में जो लंबे समय तक हानिकारक धूल या केमिकल्स के संपर्क में रहते हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा (कारपेंटरी का काम), कपड़ा उद्योग की धूल, चमड़े की धूल, आटे की धूल, निकेल और क्रोमियम की धूल, सरसों गैस या रेडियम के संपर्क में आने वाले लोग, इसके अलावा सिगरेट पीना, HPV संक्रमण, परिवार में कैंसर का इतिहास, गोरे रंग के लोग, पुरुष और 55 साल से अधिक उम्र भी इसके जोखिम को बढ़ाते हैं।

नाक के कैंसर के लक्षण क्या हो सकते हैं?

अक्सर इसके लक्षण नाक के सिर्फ एक तरफ दिखाई देते हैं, जैसे नाक का लगातार बंद रहना, आंखों के ऊपर या नीचे दर्द, नाक से बार-बार खून आना, नाक से पीप या गंदा पानी आना, चेहरे या दांतों में सुन्नपन, आंखों से लगातार पानी आना, नजर में बदलाव, कान में दर्द या दबाव, चेहरे, तालू या नाक के अंदर गांठ होना शामिल है।

नाक के कैंसर की जांच कैसे होती है?

अगर डॉक्टर को लक्षणों के आधार पर शक होता है, तो वे आपको ENT स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं। जांच के लिए X-ray, CT Scan, MRI, PET Scan और बायोप्सी जैसी जांचें की जाती हैं।

इलाज और बचाव

नाक के कैंसर का इलाज सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आदि से किया जाता है। पूरी तरह बचाव संभव नहीं है, लेकिन धूम्रपान छोड़कर और खतरनाक केमिकल्स से दूरी बनाकर जोखिम कम किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Cancer Vaccine : कभी न खत्म होने वाले इस कैंसर का जड़ से इलाज, वैज्ञानिकों ने खोजा
स्वास्थ्य
tnbc cancer vaccine, tnbc cancer vaccine name

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Liyonel Messi Growth Harmone: लियोनल मेसी बचपन में थे इस बीमारी के शिकार , डॉक्टर से जानें अपने बच्चों को GHD से बचाने के 3 उपाय

Liyonel Messi Growth Harmone, Liyonel Messi Growth Harmone defeciency
स्वास्थ्य

Fitness Trainer Shares Diet Plan: बिना हर कैलोरी गिनने के दबाव के भी लीन बॉडी पाई जा सकती है। अगर लक्ष्य 30 दिनों में वेट लॉस करना है, तो फिटनेस ट्रेनर का कहना है कि डाइट को सिंपल और समझदारी से प्लान करना सबसे जरूरी है।

What To Eat For Fat Loss, Meal Timing For Weight Loss, Portion Control Diet,
लाइफस्टाइल

Cancer Prevention: एक SMILE बचा सकती है कैंसर से, एक्सपर्ट से जानें यह अनोखा फार्मूला

cancer prevention, cancer smile formula
स्वास्थ्य

क्या COVID वैक्सीन से हो रही हैं अचानक मौतें? AIIMS स्टडी का चौंकाने वाला खुलासा

COVID Vaccine Sudden Death
स्वास्थ्य

म्यूकोरमाइकोसिस : जाते-जाते बची आंखों की रोशनी

बैंगलोर
