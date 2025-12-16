16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

लाइफस्टाइल

Spinach Side Effect: रोज-रोज पालक खाना पड़ सकता है भारी, जानिए सर्दियों में इसके नुकसान

Spinach Side Effect: पालक कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका जरूरत से ज्यादा सेवन कुछ लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है? आइए जानते हैं पालक से जुड़े कुछ संभावित नुकसान, ताकि आप इसे समझदारी से अपनी डाइट में शामिल कर सकें।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 16, 2025

Is spinach healthy in winter?|फोटो सोर्स - Freepik

Spinach Side Effect: सर्दियों में पालक को सेहत का खजाना माना जाता है, लेकिन इसे रोजाना और जरूरत से ज्यादा खाना हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। लेकिन, लगातार पालक का सेवन कुछ लोगों में पाचन से जुड़ी दिक्कतें और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। आइए जानते हैं पालक से जुड़े कुछ संभावित नुकसान, ताकि आप इसे समझदारी से अपनी डाइट में शामिल कर सकें।

किडनी स्टोन का बढ़ सकता है खतरा


पालक में ऑक्सालेट की मात्रा अधिक होती है। यह तत्व शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर किडनी स्टोन बनने की संभावना बढ़ा सकता है। जिन लोगों को पहले से पथरी की समस्या रही है या जिनमें इसका जोखिम है, उन्हें पालक का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए।

पाचन तंत्र पर पड़ सकता है असर


पालक में फाइबर भरपूर होता है, जो आमतौर पर पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन बहुत अधिक फाइबर लेने से कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना या कब्ज जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। कमजोर पाचन वाले लोगों को रोज़ाना भारी मात्रा में पालक खाने से बचना चाहिए।

थायरॉइड मरीजों के लिए सावधानी जरूरी


पालक में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो थायरॉइड ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। खासतौर पर थायरॉइड से जूझ रहे लोगों को पालक खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है।

दवाओं के असर में आ सकती है कमी


पालक में विटामिन K की मात्रा ज्यादा होती है। यह खून पतला करने वाली दवाओं के असर को कम कर सकता है। अगर आप ऐसी कोई दवा ले रहे हैं, तो पालक का सेवन संतुलित मात्रा में ही करें।

एलर्जी की संभावना


कुछ लोगों में पालक खाने के बाद खुजली, सूजन या सांस लेने में तकलीफ जैसी एलर्जी के लक्षण दिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

कैल्शियम की कमी का कारण भी बन सकता है


पालक में मौजूद ऑक्सालिक एसिड और फाइटेट्स कैल्शियम के अवशोषण में रुकावट डाल सकते हैं। लंबे समय तक अधिक मात्रा में पालक खाने से हड्डियों की सेहत पर असर पड़ सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से बोन से जुड़ी समस्या हो।

डायबिटीज मरीज रखें ध्यान


हालांकि पालक आमतौर पर हेल्दी माना जाता है, लेकिन डायबिटीज के मरीज या जो लोग ब्लड थिनर दवाएं लेते हैं, उन्हें इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Published on:

