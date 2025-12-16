Spinach Side Effect: रोज-रोज पालक खाना पड़ सकता है भारी, जानिए सर्दियों में इसके नुकसान

Spinach Side Effect: सर्दियों में पालक को सेहत का खजाना माना जाता है, लेकिन इसे रोजाना और जरूरत से ज्यादा खाना हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। लेकिन, लगातार पालक का सेवन कुछ लोगों में पाचन से जुड़ी दिक्कतें और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। आइए जानते हैं पालक से जुड़े कुछ संभावित नुकसान, ताकि आप इसे समझदारी से अपनी डाइट में शामिल कर सकें।