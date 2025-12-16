Hair Wash Time: सुबह या रात—कब बाल धोना ज्यादा फायदेमंद है?

रात में बाल धोना उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो बिना जल्दबाजी के अपनी हेयर केयर रूटीन करना चाहते हैं। इस समय बालों को आराम से धोने और अच्छी तरह सुखाने का मौका मिलता है, हीट स्टाइलिंग की जरूरत कम पड़ती है और हेयर मास्क या कंडीशनर को ज्यादा देर तक लगाने का समय भी मिल जाता है। घुंघराले या घने बालों को नेचुरल तरीके से सेट होने का मौका मिलता है। हालांकि, बहुत गीले बालों के साथ सोना सही नहीं होता, क्योंकि तकिये से रगड़ लगने पर बाल उलझ सकते हैं, फ्रिज बढ़ सकता है और टूटने का खतरा रहता है।