Hair Wash Time: सुबह या रात—कब बाल धोना ज्यादा फायदेमंद है?

Best Time To Wash Hair|फोटो सोर्स - Freepik
Hair Wash Time: बालों की सही देखभाल सिर्फ अच्छे शैंपू या तेल तक सीमित नहीं होती, बल्कि उन्हें किस समय धोया जाए यह भी उतना ही अहम होता है। बहुत से लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि बाल सुबह धोना बेहतर है या रात में। दरअसल, सही समय आपकी हेयर टाइप, लाइफस्टाइल और मौसम पर निर्भर करता है। बाल धोने का सही वक्त जानकर आप हेयर डैमेज से बच सकते हैं और बालों को ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं।
सुबह बाल धोने से दिन की शुरुआत फ्रेश महसूस होती है और नहाने के तुरंत बाद बालों को सेट करना भी आसान रहता है। इस समय बाल लंबे वक्त तक साफ और हल्के लगते हैं, स्टाइलिंग में कम मेहनत लगती है और जड़ों में चिपचिपापन देर से आता है, जिससे ऑफिस या बाहर जाते समय बाल ज्यादा सलीके से दिखते हैं। हालांकि, अगर सुबह समय कम हो तो बालों को ठीक से सुखाने में जल्दबाजीन करें, क्योंकि अधूरे सूखे बाल नुकसान पहुंचा सकते हैं।
रात में बाल धोना उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो बिना जल्दबाजी के अपनी हेयर केयर रूटीन करना चाहते हैं। इस समय बालों को आराम से धोने और अच्छी तरह सुखाने का मौका मिलता है, हीट स्टाइलिंग की जरूरत कम पड़ती है और हेयर मास्क या कंडीशनर को ज्यादा देर तक लगाने का समय भी मिल जाता है। घुंघराले या घने बालों को नेचुरल तरीके से सेट होने का मौका मिलता है। हालांकि, बहुत गीले बालों के साथ सोना सही नहीं होता, क्योंकि तकिये से रगड़ लगने पर बाल उलझ सकते हैं, फ्रिज बढ़ सकता है और टूटने का खतरा रहता है।
कोई एक तय समय सभी के लिए सही नहीं होता, यह आपकी लाइफस्टाइल और बालों के प्रकार पर निर्भर करता है। पतले या सीधे बालों के लिए सुबह बाल धोना बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे वॉल्यूम बना रहता है। वहीं घुंघराले या मोटे बालों वाले लोग रात में बाल धोकर ज्यादा आराम से उनकी केयर कर सकते हैं। जिनके बालों में जल्दी तेल आ जाता है, उनके लिए सुबह बाल धोना दिनभर फ्रेश लुक बनाए रखने में मदद करता है।
बाल धोने के बाद जड़ों तक अच्छी तरह सुखाना जरूरी है। रात में सोते समय नरम तकिये के कवर का इस्तेमाल करें और बहुत टाइट रबर बैंड से बचें। बेहतर समझ के लिए कुछ दिनों तक सुबह और रात दोनों समय बाल धोकर देखें और जो तरीका आपके बालों को ज्यादा सूट करे, वही अपनाएं।
