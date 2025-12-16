John Abraham Fitness Secret: न जादू, न नशा…25 साल से बिना चीनी और सख्त डिसिप्लिन है जॉन की फिटनेस का राज

जॉन अब्राहम का फिटनेस सीक्रेट | फोटो स्रोत- Instagram: John Abraham
John Abraham Birthday Special: साल 2003 में फिल्म जिस्म से पहचान बनाने वाले जॉन अब्राहम ने 2004 में धूम के जरिए एक्शन हीरो के तौर पर खुद को स्थापित किया। धूम में जॉन की बॉडी और लुक देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए थे। आज भी जॉन की फिटनेस लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आज 17 दिसंबर को जॉन अब्राहम 53 साल के हो जाएंगे, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह 50 की उम्र पार कर चुके हैं। उनकी फिटनेस आज भी 25 साल के युवा जैसी नजर आती है। आखिर जॉन की इस जबरदस्त फिटनेस का राज क्या है? आइए जानते हैं।
जॉन अब्राहम की फिटनेस का सबसे बड़ा राज उनकी सख्त डाइट है। शिल्पा शेट्टी के साथ एक इंटरव्यू में जॉन ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले 25 से 27 सालों से बिल्कुल भी चीनी नहीं खाई है। उन्होंने शुगर को अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। यही वजह है कि 52 की उम्र में भी वह फिट और यंग दिखते हैं।
जॉन अब्राहम की डाइट बेहद साफ-सुथरी और हेल्दी है। वह हाई प्रोटीन और लो कार्ब डाइट को फॉलो करते हैं। उनकी थाली में अंडे का सफेद हिस्सा, चिकन ब्रेस्ट, मछली, ब्राउन राइस और हरी सब्जियां शामिल रहती हैं। जंक फूड और पैकेज्ड फूड से वह पूरी तरह दूरी बनाए रखते हैं।
फिटनेस के अलावा जॉन को बाइक्स का भी जबरदस्त शौक है। उनके पास महंगी और हैवी बाइक्स का शानदार कलेक्शन है। वीकेंड पर वह अक्सर लॉन्ग बाइक राइड पर निकल जाते हैं। इसके अलावा फुटबॉल खेलना भी उनकी पसंदीदा हॉबी में शामिल है। फ्री टाइम में वह दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं।
जॉन अब्राहम रोजाना 2 से 3 घंटे जिम में वर्कआउट करते हैं। वेट ट्रेनिंग और कार्डियो उनकी फिटनेस रूटीन का अहम हिस्सा है। उनका मानना है कि डिसिप्लिन ही फिटनेस और सफलता की असली कुंजी है।
