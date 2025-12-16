John Abraham Fitness Secret: न जादू, न नशा…25 साल से बिना चीनी और सख्त डिसिप्लिन है जॉन की फिटनेस का राज

John Abraham Birthday Special: साल 2003 में फिल्म जिस्म से पहचान बनाने वाले जॉन अब्राहम ने 2004 में धूम के जरिए एक्शन हीरो के तौर पर खुद को स्थापित किया। धूम में जॉन की बॉडी और लुक देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए थे। आज भी जॉन की फिटनेस लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आज 17 दिसंबर को जॉन अब्राहम 53 साल के हो जाएंगे, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह 50 की उम्र पार कर चुके हैं। उनकी फिटनेस आज भी 25 साल के युवा जैसी नजर आती है। आखिर जॉन की इस जबरदस्त फिटनेस का राज क्या है? आइए जानते हैं।