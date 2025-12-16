16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

लाइफस्टाइल

John Abraham Fitness Secret: न जादू, न नशा…25 साल से बिना चीनी और सख्त डिसिप्लिन है जॉन की फिटनेस का राज

John Abraham Fitness Secret: जॉन अब्राहम की जबरदस्त फिटनेस का राज न जादू है न नशा, बल्कि उनकी सख्त डिसिप्लिन है। उन्होंने 25 से 27 सालों से चीनी पूरी तरह छोड़ रखी है और सिंपल, हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं।आइए जानें उनकी लाइफ, शौक और डिसिप्लिन के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyanka

Dec 16, 2025

John Abraham fitness secret, John Abraham birthday

जॉन अब्राहम का फिटनेस सीक्रेट | फोटो स्रोत- Instagram: John Abraham

John Abraham Birthday Special: साल 2003 में फिल्म जिस्म से पहचान बनाने वाले जॉन अब्राहम ने 2004 में धूम के जरिए एक्शन हीरो के तौर पर खुद को स्थापित किया। धूम में जॉन की बॉडी और लुक देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए थे। आज भी जॉन की फिटनेस लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आज 17 दिसंबर को जॉन अब्राहम 53 साल के हो जाएंगे, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह 50 की उम्र पार कर चुके हैं। उनकी फिटनेस आज भी 25 साल के युवा जैसी नजर आती है। आखिर जॉन की इस जबरदस्त फिटनेस का राज क्या है? आइए जानते हैं।

27 Years Without Sugar : 27 सालों से नहीं खाई चीनी

जॉन अब्राहम की फिटनेस का सबसे बड़ा राज उनकी सख्त डाइट है। शिल्पा शेट्टी के साथ एक इंटरव्यू में जॉन ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले 25 से 27 सालों से बिल्कुल भी चीनी नहीं खाई है। उन्होंने शुगर को अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। यही वजह है कि 52 की उम्र में भी वह फिट और यंग दिखते हैं।

John Abraham Diet : सिंपल और क्लीन डाइट लेते हैं जॉन

जॉन अब्राहम की डाइट बेहद साफ-सुथरी और हेल्दी है। वह हाई प्रोटीन और लो कार्ब डाइट को फॉलो करते हैं। उनकी थाली में अंडे का सफेद हिस्सा, चिकन ब्रेस्ट, मछली, ब्राउन राइस और हरी सब्जियां शामिल रहती हैं। जंक फूड और पैकेज्ड फूड से वह पूरी तरह दूरी बनाए रखते हैं।

John Abraham Hobbies: जॉन का बाइक्स और फुटबॉल शौक

फिटनेस के अलावा जॉन को बाइक्स का भी जबरदस्त शौक है। उनके पास महंगी और हैवी बाइक्स का शानदार कलेक्शन है। वीकेंड पर वह अक्सर लॉन्ग बाइक राइड पर निकल जाते हैं। इसके अलावा फुटबॉल खेलना भी उनकी पसंदीदा हॉबी में शामिल है। फ्री टाइम में वह दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं।

John Fitness Secret : डिसिप्लिन है जॉन का फिटनेस मंत्र

जॉन अब्राहम रोजाना 2 से 3 घंटे जिम में वर्कआउट करते हैं। वेट ट्रेनिंग और कार्डियो उनकी फिटनेस रूटीन का अहम हिस्सा है। उनका मानना है कि डिसिप्लिन ही फिटनेस और सफलता की असली कुंजी है।

John Abraham की ‘द डिप्लोमैट’ ने धीमी शुरुआत के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम
बॉलीवुड
The Diplomat

Published on:

16 Dec 2025 04:06 pm

John Abraham Fitness Secret: न जादू, न नशा…25 साल से बिना चीनी और सख्त डिसिप्लिन है जॉन की फिटनेस का राज

लाइफस्टाइल

