Guava Leaf Tea Benefits: डायबिटीज से लेकर बीपी तक…, अमरूद के पत्ते की चाय से मिलेगी इन 5 समस्याओं में राहत

अमरूद के पत्तों की चाय पर कई स्टडीज हुए हैं जिनमें इनके फायदे भी साबित हुए है। जापान की सरकार ने इसे FOSHU (Foods for Specified Health Use) के तहत मंजूरी भी दी है, जो डायबिटीज की रोकथाम के लिए एक सरकारी स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ है। इसके साथ ही Nutrition and Metabolism जर्नलन में प्रकाशित शोध के हिसाब से अमरूद के पत्तों की चाय ब्लड शुगर लेवल को कम करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को सुधारती है।