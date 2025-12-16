16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Guava Leaf Tea Benefits: डायबिटीज से लेकर बीपी तक…, अमरूद के पत्ते की चाय से मिलेगी इन 5 समस्याओं में राहत

Guava Leaf Tea Benefits: अमरूद के पत्ते की चाय सेहत के लिए फायदेमंद घरेलू उपाय है। ये डायबिटीज जैसे समस्याओ में फायदेमंद है। तो आइए जानें कि क्या हैं ये समस्याएं, चाय कैसे बनाएं और रिसर्च क्या कहती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyanka

Dec 16, 2025

Guava leaf tea for diabetes, Guava leaf tea for BP,

अमरूद के पत्तों की चाय के फायदे | फोटो स्रोत: AI Gemini

Guava Leaf Tea Benefits: अमरूद तो हम सभी खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, अमरूद के पत्तों की चाय भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। ये घरेलू नुस्खा सदियों से कई बीमारियों में इस्तेमाल किया जा रहा है….लेकिन सवाल यह है कि, क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? समझते हैं, इस पर रिसर्च क्या कहती है।

जापान में अमरूद के पत्तों का यूज

अमरूद के पत्तों की चाय पर कई स्टडीज हुए हैं जिनमें इनके फायदे भी साबित हुए है। जापान की सरकार ने इसे FOSHU (Foods for Specified Health Use) के तहत मंजूरी भी दी है, जो डायबिटीज की रोकथाम के लिए एक सरकारी स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ है। इसके साथ ही Nutrition and Metabolism जर्नलन में प्रकाशित शोध के हिसाब से अमरूद के पत्तों की चाय ब्लड शुगर लेवल को कम करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को सुधारती है।

इन 5 समस्याएं में मिलेगा फायदा?

  1. डायबिटीज (Diabetes)
  2. दस्त और पेट की समस्याएं (Diarrhea and Stomach Problems)
  3. पाचन संबंधी परेशानियां (Digestive Problems)
  4. वजन घटाने में सहायक ( Helps in weight loss )
  5. हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर ( High Cholesterol and Blood Pressure)

ऐसे बनाएं अमरूद के पत्ते की चाय

यदि आप अमरूद के पत्ते की चाय बनाना चहते हैं। तो पहले 5-10 ताजे अमरूद के पत्ते अच्छी तरह धो लें। इसके बाद 1-2 कप पानी में डालकर 10-15 मिनट तक उबालें। उबालने के बाद इसे छानकर गुनगुना ही पी लें। आप इसे दिन में 1-2 बार पी सकते हैं, खासकर खाली पेट या भोजन के बाद। इससे खाना पचने में काफी मदद मिल सकती है।

इन बातों का रखें खास ध्यान

  1. ये किसी भी बीमारी की दवा नहीं है, सिर्फ एक सहायक उपाय है।
  2. डायबिटीज की दवा लेने वाले लोग डॉक्टर से पूछकर ही पिएं, क्योंकि इससे ब्लड शुगर बहुत कम हो सकता है।
  3. ज्यादा मात्रा में पीने से पेट दर्द, कब्ज या त्वचा में जलन हो भी सकती है।
  4. गर्भवती महिलाएं और एलर्जी वाले लोग न पिएं या डॉक्टर से पूछकर ही पिएं।

(डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि, वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।)

ये भी पढ़ें

Amrood Ke Nuksan: इन 5 लोगों को अमरूद नहीं खाना चाहिए? बीमारी से जुड़ा है कारण
लाइफस्टाइल
Amrood khane ke nuksan, Avoid eating Amrood in illness

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

16 Dec 2025 04:56 pm

Hindi News / Lifestyle News / Guava Leaf Tea Benefits: डायबिटीज से लेकर बीपी तक…, अमरूद के पत्ते की चाय से मिलेगी इन 5 समस्याओं में राहत

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

पुराने नहीं, ट्रेंडसेटर! सेलेब्रिटी भी चुन रहे हैं ये 'A' अक्षर से शुरू होने वाले नाम

A Letter Baby Names, A Letter Baby Names Hindu, Baby girl names Indian, baby names.
लाइफस्टाइल

शालिनी पासी ने Filmfare OTT Awards 2025 में दिखाया ₹4.99 लाख का लग्जरी क्लच

Judith Leiber Polar Bear Clutch, Shalini Passi Fashion, Filmfare OTT Awards 2025 Fashion,
फैशन

नो शॉर्टकट्स, सिर्फ मेहनत- जॉन अब्राहम का फिटनेस फॉर्मूला

John Abraham fitness secret, John Abraham birthday
लाइफस्टाइल

हेयर हेल्थ के लिए सही टाइमिंग, कब धोएं बाल—सुबह या रात?

Hair Wash Time, सुबह या रात बाल धोना, Best Time To Wash Hair,
लाइफस्टाइल

सर्दियों का सुपरफूड या साइलेंट खतरा? पालक के 5 छिपे नुकसान

Spinach Side Effects, पालक खाने के नुकसान, रोज पालक खाने के नुकसान, Spinach Side Effect in Winter, पालक साइड इफेक्ट,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.