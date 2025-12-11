Amrood Ke Nuksan: इन 5 लोगों को अमरूद नहीं खाना चाहिए? बीमारी से जुड़ा है कारण

Amrood Ke Nuksan | Freepik
Amrood Ke Nuksan: सर्दियों में अमरूद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद फल माना जाता है। विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह फल इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर पाचन सुधारने तक में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए अमरूद खाना नुकसानदायक हो सकता है? जी हां, हर चीज सबके लिए सही नहीं होती। आइए, जानें कि किन 5 लोगों को अमरूद खाने से बचना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए।
अमरूद में विटामिन सी, फाइबर, पोटैशियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनको खाने से त्वचा हेल्दी रहती है, पाचन ठीक रहता है और भी कई तरह के फायदे मिलते हैं।
सात ही इसमें छोटे-छोटे बीज भी होते हैं जो कभी-कभी परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसलिए कुछ खास स्वास्थ्य समस्याओं में अमरूद से परहेज करना जरूरी है।
अगर आपकी किडनी कमजोर है या फिर स्टोन है या हो चुका है, तो आपको सावधान रहने की जरुरत है। अमरूद में पोटैशियम अच्छी मात्रा में होता है। कमजोर किडनी ज्यादा पोटैशियम नहीं फिल्टर कर पाती, जिससे यह शरीर में जमा हो जाता है। अमरूद के बीज में ऑक्सलेट होता है जो स्टोन बना सकता है। डॉक्टर से पूछकर ही खाएं, और बीज से परहेज करें।
अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS), क्रोहन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी पेट की पुरानी बीमारी है, तो आप अमरूद खाने से बचें। अमरूद के छोटे बीज पेट में जलन पैदा कर सकते हैं। इसमें मौजूद ज्यादा फाइबर से दस्त या पेट दर्द हो सकता है। अगर खाना जरूरी है तो बीज निकालकर, बहुत कम मात्रा में और डॉक्टर की सलाह के साथ ही खाएं।
अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है या हाल ही में हुई है, तो आप अमरूद से परहेज करें। अमरूद ब्लड शुगर पर असर डालता है, जो एनेस्थीसिया के साथ प्रॉब्लम कर सकता है। यह खून को पतला करने की क्षमता रखता है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। सर्जरी से कम से कम 2 हफ्ते पहले और बाद में अमरूद बिल्कुल न खाएं।
अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयां ले रहे हैं, तो अमरूद की मात्रा पर जरूर ध्यान दें। अमरूद प्राकृतिक रूप से ब्लड प्रेशर कम करता है। दवा के साथ मिलकर यह ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम कर सकता है। इससे चक्कर आना, कमजोरी या बेहोशी हो सकती है। इसलिए संतुलित मात्रा में खाएं और नियमित रूप से BP चेक करते रहें।
गर्भावस्था में अमरूद खाना सुरक्षित है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आधा पका हुआ या गंदा अमरूद बैक्टीरियल इंफेक्शन का कारण बन सकता है। ज्यादा मात्रा में खाने से पेट में दर्द हो सकता है। कुछ महिलाओं को गैस या ब्लोटिंग की शिकायत भी होती है। अच्छी तरह धोकर, पका हुआ अमरूद सीमित मात्रा में खाएं।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य