Amrood Ke Nuksan: इन 5 लोगों को अमरूद नहीं खाना चाहिए? बीमारी से जुड़ा है कारण

Amrood Ke Nuksan: सर्दियों में अमरूद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद फल माना जाता है। विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह फल इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर पाचन सुधारने तक में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए अमरूद खाना नुकसानदायक हो सकता है? जी हां, हर चीज सबके लिए सही नहीं होती। आइए, जानें कि किन 5 लोगों को अमरूद खाने से बचना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए।