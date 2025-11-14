Guava Side Effects: अमरूद है डाइजेशन फ्रेंडली, लेकिन एक्सपर्ट से जाने पेट की किन समस्याओं में इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए

Guava Side Effects: अमरूद उन फलों में से एक है जिसे भारत में लगभग हर कोई पसंद करता है। इसका रफ फाइबर डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है, पेट साफ रखने में मदद करता है और लंबे समय तक भूख को भी कंट्रोल करता है। आमतौर पर इसे “डाइजेशन-फ्रेंडली” फल माना जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर हालत में हर किसी को अमरूद सूट करेगा।कई बार वही फल, जो एक इंसान को फायदा देता है, किसी दूसरे को तकलीफ दे सकता है।आइए आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज से समझते हैं कि वे कौन-सी स्थितियां हैं जब अमरूद खाने से आपका पेट और ज्यादा बिगड़ सकता है।