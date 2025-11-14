Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Guava Side Effects: अमरूद है डाइजेशन फ्रेंडली, लेकिन एक्सपर्ट से जाने पेट की किन समस्याओं में इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए

Guava Side Effects: हम सभी जानते हैं कि अमरूद खाने के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जो आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन स्वास्थ्य समस्याओं में अमरूद का सेवन करने से बचना चाहिए।

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 14, 2025

Amrud khane ke nuksan|फोटो सोर्स –Patrika.com

Guava Side Effects: अमरूद उन फलों में से एक है जिसे भारत में लगभग हर कोई पसंद करता है। इसका रफ फाइबर डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है, पेट साफ रखने में मदद करता है और लंबे समय तक भूख को भी कंट्रोल करता है। आमतौर पर इसे “डाइजेशन-फ्रेंडली” फल माना जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर हालत में हर किसी को अमरूद सूट करेगा।कई बार वही फल, जो एक इंसान को फायदा देता है, किसी दूसरे को तकलीफ दे सकता है।आइए आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज से समझते हैं कि वे कौन-सी स्थितियां हैं जब अमरूद खाने से आपका पेट और ज्यादा बिगड़ सकता है।

पेट में पहले से सूजन (Gastritis) हो तो सावधान

अगर पेट में जलन, भारीपन या लगातार खट्टा-डकार जैसा महसूस होता है, तो अमरूद की मोटी फाइबर वाली बनावट कभी-कभी irritation बढ़ा सकती है। खासकर अधपका या बहुत सख्त अमरूद गैस और जलन को ट्रिगर कर सकता है।

कब्ज पहले से हो तो कच्चा अमरूद न खाएं

अमरूद फाइबर से भरपूर है, लेकिन बहुत कच्चा अमरूद पाचन और धीमा कर सकता है। अगर कब्ज पहले से है और आप बीजों वाला कच्चा अमरूद खा लें, तो मल और सख्त हो सकता है। इसके लिए पका हुआ, नरम अमरूद चुनें या फिर बीज निकालकर खाएं

इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS) में ध्यान रखें

IBS वाले लोगों का पाचन सिस्टम थोड़ा सेंसेटिव होता है। अमरूद का फाइबर कुछ लोगों में गैस, पेट दर्द या bloating बढ़ा सकता है।यह सभी को समस्या नहीं दे सकता लेकिन IBS होने पर मात्रा कम रखनी चाहिए और शरीर की प्रतिक्रिया देखनी चाहिए।

बहुत ज्यादा गैस या ब्लोटिंग की समस्या

अगर आपका पेट आसानी से फूल जाता है, तो भूखे पेट या बहुत अधिक मात्रा में अमरूद खाना असुविधा बढ़ा सकता है। इसके बीज भी कई बार गैस बढ़ाते हैं।

पेट का इंफेक्शन (स्टमक फ्लू) हो तो


डायरिया, उल्टी या बैक्टीरियल/वायरल इंफेक्शन के दौरान पेट बेहद संवेदनशील रहता है। ऐसे समय ज्यादा फाइबर वाली चीजें पेट को और परेशान कर सकती हैं।

रात को देर से अमरूद खाने से भी दिक्कत

कई लोग दिन में तो अमरूद खा लेते हैं, लेकिन रात में खाया हुआ अमरूद कुछ लोगों को भारीपन, गैस या बेचैनी महसूस कराता है। कारण रात में पाचन धीमा हो जाता है।

अमरूद खाते समय इन्हें ध्यान में रखें

  • पका हुआ, हल्का नरम अमरूद चुनें।
  • बहुत भूखे पेट न खाएं।
  • बीज ज्यादा दिक्कत देते हों तो निकाल दें।
  • पानी के साथ या खाने के तुरंत बाद न खाएं।
  • मात्रा कम रखें ज्यादा फाइबर भी नुकसान करता है।

Orange Vs Kiwi Vs Lemon: संतरा, कीवी, नींबू तीनों में विटामिन सी भरपूर, पर इनमें से किसमें है सबसे अधिक Vitamin C
लाइफस्टाइल
vitamin C benefits for skin immunity boosting fruits, kiwi vitamin C content,

स्वास्थ्य

लाइफस्टाइल

फैटी लिवर का असली विलेन कौन? Non Alcoholic Fatty Liver Vs Alcoholic Fatty Liver, जानिए एक्सपर्ट की राय

NASH vs fatty liver, Liver inflammation, Fatty liver stages,
स्वास्थ्य

Diabetes Eye Disease: डायबिटीज अंधा ना बना दे आपको! आंखों में दिखने वाले ये 8 संकेत ना करें नजरअंदाज

Diabetes Eye Disease, Diabetic Retinopathy Symptoms, Diabetes and Blindness,
स्वास्थ्य

Less Sleep At Night: रात को नींद कम? आपके मेटाबॉलिज्म से लेकर वजन तक सब गड़बड़ा सकता है

Healthy sleep habits, Sleep hygiene tips, Less sleep and stress,
स्वास्थ्य

World Diabetes Day 2025: डायबिटीज कंट्रोल के लिए रामवेद बाबा के खास योगासन, ब्लड शुगर रहेगा काबू

Home yoga for diabetes, Best yoga poses for diabetes, Daily yoga for diabetic patient,
स्वास्थ्य

General Surgery FAQs: हर्निया, गॉलस्टोन और फिस्टुला क्या सर्जरी ही है आखिरी रास्ता? डॉ से जानिए आपके सामान्य सवालों के जवाब

Hernia treatment options,Gallstone surgery,Health news,
स्वास्थ्य
