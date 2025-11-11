Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Orange Vs Kiwi Vs Lemon: संतरा, कीवी, नींबू तीनों में विटामिन सी भरपूर, पर इनमें से किसमें है सबसे अधिक Vitamin C

Orange Vs Kiwi Vs Lemon: सर्दियों में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन C से भरपूर फल बेस्ट चॉइस हैं। संतरा, कीवी और नींबू – ये तीनों ही इस विटामिन के टॉप सोर्स हैं। लेकिन क्या पता है इनमें से किसमें विटामिन C सबसे ज्यादा है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 11, 2025

vitamin C benefits for skin immunity boosting fruits, kiwi vitamin C content,

Best fruit for vitamin C|फोटो सोर्स – Freepik

Orange Vs Kiwi Vs Lemon: सर्दियों का मौसम आते ही प्लेट पर फलों की रौनक बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और त्वचा को ग्लोइंग बनाए रखने के लिए लोग सबसे ज्यादा विटामिन C वाले फल खाने की सलाह देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर संतरा, कीवी और नींबू इन तीनों में से कौन-सा फल असली “विटामिन C किंग” है?

संतरा

संतरा हमारे देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सिट्रस फल है। एक मध्यम आकार के संतरे में लगभग 70–80 मिलीग्राम विटामिन C पाया जाता है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ-साथ स्किन को हाइड्रेटेड और ग्लोइंग रखता है।संतरा खाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हल्का, रसीला और आसानी से पचने वाला फल है।

कीवी

कीवी देखने में भले छोटा हो, लेकिन इसमें विटामिन C की मात्रा संतरे से लगभग दोगुनी होती है। एक कीवी में लगभग 90–100 मिलीग्राम विटामिन C पाया जाता है। इसके साथ ही कीवी में फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं।यह फल स्किन को अंदर से रिपेयर करता है और शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है।

नींबू


नींबू का नाम सुनते ही ताजगी का एहसास होता है। हर 100 ग्राम नींबू में लगभग 50 मिलीग्राम विटामिन C पाया जाता है। भले इसकी मात्रा कीवी या संतरे से थोड़ी कम हो, लेकिन नींबू शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में बेहद असरदार है।सुबह गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीने से पाचन बेहतर होता है और त्वचा पर प्राकृतिक निखार आता है।

आखिर सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन है?

अगर संतरा, कीवी और नींबू में तुलना की जाए कि किसका ज्यादा फायदेमंद है, तो आपको बता दें कि विटामिन C की मात्रा कीवी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसके बाद संतरे में और फिर नींबू में।हालांकि तीनों फल अपनी-अपनी जगह फायदेमंद हैं और इन्हें डाइट में शामिल करने से सर्दियों में फायदा हो सकता है।आप सुबह की शुरुआत नींबू पानी से कर सकते हैं, दिन में रोजाना एक संतरा खा सकते हैं और शाम के स्नैक्स के लिए कीवी खा सकते हैं।

Published on:

11 Nov 2025 12:59 pm

Hindi News / Lifestyle News / Orange Vs Kiwi Vs Lemon: संतरा, कीवी, नींबू तीनों में विटामिन सी भरपूर, पर इनमें से किसमें है सबसे अधिक Vitamin C

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

