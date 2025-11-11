Orange Vs Kiwi Vs Lemon: संतरा, कीवी, नींबू तीनों में विटामिन सी भरपूर, पर इनमें से किसमें है सबसे अधिक Vitamin C

अगर संतरा, कीवी और नींबू में तुलना की जाए कि किसका ज्यादा फायदेमंद है, तो आपको बता दें कि विटामिन C की मात्रा कीवी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसके बाद संतरे में और फिर नींबू में।हालांकि तीनों फल अपनी-अपनी जगह फायदेमंद हैं और इन्हें डाइट में शामिल करने से सर्दियों में फायदा हो सकता है।आप सुबह की शुरुआत नींबू पानी से कर सकते हैं, दिन में रोजाना एक संतरा खा सकते हैं और शाम के स्नैक्स के लिए कीवी खा सकते हैं।