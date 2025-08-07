Kiwi For Kidney: कीवी खाना फायदेमंद होता है, लेकिन क्या किडनी के मरीजों को कीवी खाना चाहिए?

Kiwi For Kidney Health:कीवी एक स्वादिष्ट और न्यूट्रिएंट-रिच फल है, जो विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने, डाइजेशन सुधारने और त्वचा की चमक बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किडनी के मरीजों के लिए कीवी का सेवन वाकई फायदेमंद है? क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती, खासकर जब कोई बीमारी से जूझ रहा हो। तब फल और सब्जियों का सेवन सोच-समझ कर करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कीवी किडनी के मरीजों के लिए फायदेमंद है या नहीं।