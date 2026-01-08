Lipstick Shades For Normal Skin: नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट लिपस्टिक शेड, ऐसे 5 कलर हर चेहरे पर जचते हैं

नॉर्मल स्किन के लिए लिपस्टिक शेड्स | फोटो सोर्स: AI Gemini
Lipstick Shades For Normal Skin: लिपस्टिक आपके चेहरे की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। लेकिन हर महिला की बस एक ही उलझन होती है, कि उन पर कौन सा लिपस्टिक शेड ज्यादा अच्छा लगेगा। आप इस लेख में पढ़ेंगे, कि नॉर्मल स्किन के लिए कौन से लिपस्टिक शेड बेस्ट हैं। जो 2026 के ट्रेंड के हिसाब से है। तो आइए जानते हैं ये 5 बेहतरीन लिपस्टिक शेड्स के नाम।
एपोनिमस लाइन केली झांग मेकअप (eponymous line Kelly Zhang Makeup) की संस्थापक, मेकअप आर्टिस्ट केली झांग (Kelly Zhang) कहती है कि "हल्के गुलाबी रंग की यह लिपस्टिक शेड आपके चेहरे को तुरंत चमक देता है"। ये शेड भारी नहीं लगता है और आपके रोजाना वाले लुक के लिए बिल्कुल सही रहता है।ऑफिस हो या फिर कैजुअल आउटिंग, ये शेड हर जगह के लिए एकदम फिट है।
पीची कोरल शेड चमकदार लगता है लेकिन सटल (Subtle) भी लगता है। ये रंग चेहरे को वॉर्मथ और एनर्जी से भर देता है। गर्मियों के लिए या जब आप ज्यादा एक्टिव दिखना चाहती हैं तब ये आपकी पहली पसंद बन सकती है।
न्यूट्रल्स के ये शेड शांत जैसा लगता है जो आपको पॉलिश्ड और सजी-संवरी दिखाता है बिना ज्यादा कोई मेकअप किए। इसलिए बिना हैवी मेकअप किए ये शेड चेहरे को बेलंस रखता है। ऑफिस से लेकर डिनर नाइट तक, हर जगह ये शेड फिट बैठता है।
इस साल अब पारंपरिक लाल रंग का कम और गहरे प्लम, वाइन और बरगंडी शेड्स का ट्रेंड है। ये रंग किसी भी स्किन टोन पर बेहद शानदार लगते हैं। बोल्ड स्टेटमेंट लूक के लिए आप इन्हें लगा सकते हैं।
आज के टाइम में ग्लॉसी ब्राउन न्यूड शेड लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये होंठों को चमकदार फिनिश के साथ-साथ मुलायम और भरा-भरा भी दिखाते हैं। युवा और फ्रेश फील देने वाली यह शेड हर मौके पर आपके काम आती है।
