लाइफस्टाइल

Lipstick Shades For Normal Skin: नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट लिपस्टिक शेड, ऐसे 5 कलर हर चेहरे पर जचते हैं

Lipstick Shades For Normal Skin: 2026 के लेटेस्ट ब्यूटी ट्रेंड के हिसाब से नॉर्मल स्किन टोन पर कौन से लिपस्टिक शेड सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? रोजी पिंक या ग्लॉसी ब्राउन न्यूड, यहां जानें 5 बेस्ट लिपस्टिक शेड जो डेली लुक, ऑफिस और पार्टी हर मौके के लिए परफेक्ट हैं।

image

Priyanka

Jan 08, 2026

नॉर्मल स्किन के लिए लिपस्टिक शेड्स | फोटो सोर्स: AI Gemini

Lipstick Shades For Normal Skin: लिपस्टिक आपके चेहरे की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। लेकिन हर महिला की बस एक ही उलझन होती है, कि उन पर कौन सा लिपस्टिक शेड ज्यादा अच्छा लगेगा। आप इस लेख में पढ़ेंगे, कि नॉर्मल स्किन के लिए कौन से लिपस्टिक शेड बेस्ट हैं। जो 2026 के ट्रेंड के हिसाब से है। तो आइए जानते हैं ये 5 बेहतरीन लिपस्टिक शेड्स के नाम

रोजी पिंक लिपस्टिक | Rosy pink lipstick

एपोनिमस लाइन केली झांग मेकअप (eponymous line Kelly Zhang Makeup) की संस्थापक, मेकअप आर्टिस्ट केली झांग (Kelly Zhang) कहती है कि "हल्के गुलाबी रंग की यह लिपस्टिक शेड आपके चेहरे को तुरंत चमक देता है"। ये शेड भारी नहीं लगता है और आपके रोजाना वाले लुक के लिए बिल्कुल सही रहता है।ऑफिस हो या फिर कैजुअल आउटिंग, ये शेड हर जगह के लिए एकदम फिट है।

पीची कोरल शेड | Peach coral shade

पीची कोरल शेड चमकदार लगता है लेकिन सटल (Subtle) भी लगता है। ये रंग चेहरे को वॉर्मथ और एनर्जी से भर देता है। गर्मियों के लिए या जब आप ज्यादा एक्टिव दिखना चाहती हैं तब ये आपकी पहली पसंद बन सकती है।

मॉव-टोन्ड न्यूट्रल्स | Mauve-toned neutrals

न्यूट्रल्स के ये शेड शांत जैसा लगता है जो आपको पॉलिश्ड और सजी-संवरी दिखाता है बिना ज्यादा कोई मेकअप किए। इसलिए बिना हैवी मेकअप किए ये शेड चेहरे को बेलंस रखता है। ऑफिस से लेकर डिनर नाइट तक, हर जगह ये शेड फिट बैठता है।

डीप बेरी और प्लम शेड्स | Deep berry and plum shades

इस साल अब पारंपरिक लाल रंग का कम और गहरे प्लम, वाइन और बरगंडी शेड्स का ट्रेंड है। ये रंग किसी भी स्किन टोन पर बेहद शानदार लगते हैं। बोल्ड स्टेटमेंट लूक के लिए आप इन्हें लगा सकते हैं।

ग्लॉसी ब्राउन न्यूड | Glossy brown nude

आज के टाइम में ग्लॉसी ब्राउन न्यूड शेड लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये होंठों को चमकदार फिनिश के साथ-साथ मुलायम और भरा-भरा भी दिखाते हैं। युवा और फ्रेश फील देने वाली यह शेड हर मौके पर आपके काम आती है।

Published on:

08 Jan 2026 03:05 pm

Hindi News / Lifestyle News / Lipstick Shades For Normal Skin: नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट लिपस्टिक शेड, ऐसे 5 कलर हर चेहरे पर जचते हैं

