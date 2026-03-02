Holika Dahan से पहले क्यों लगाया जाता है बुकवा उबटन? जानें परंपरा, फायदे और बनाने का तरीका

Holi Tradition Ubtan: होली 2026 के आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और आज होलिका दहन है। आमतौर पर होलिका दहन के अगले दिन होली मनाई जाती है, लेकिन कई सालों बाद इस बार होली अगले दिन नहीं बल्कि एक दिन बाद मनाई जाएगी। वैसे तो होली पर रंग और गुलाल खेलने के साथ-साथ देश के लगभग सभी राज्यों में घरों में कई तरह के पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में होलिका दहन से पहले एक खास तरह का उबटन, जिसे बुकवा कहा जाता है, लगाने की परंपरा है? आइए जानते हैं बुकवा लगाने का पारंपरिक महत्व, इसके फायदे, इसे बनाने और लगाने का सही तरीका।