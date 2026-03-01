इस होली बनाएं बिना चीनी-मैदा की सुपर हेल्दी प्रोटीन गुजिया, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी 

Gujiya Recipe: होली जैसे रंगों के बिना अधूरी लगती है, वैसे ही गुजिया के बिना भी यह त्योहार अधूरी लगता है। लेकिन आजकल बढ़ती फिटनेस अवेयरनेस और हेल्थ से जुड़ी चिंताओं की वजह से लोग मिठाई कम खा रहे हैं। ऐसे में ट्रेडिशनल गुजिया के बजाय अब बाजार में स्वादिष्ट और हेल्दी वैरायटी की गुजिया की मांग बढ़ रही है। ये ना सिर्फ खाने में टेस्टी हैं बल्कि हेल्दी भी हैं और प्रोटीन से भरपूर हैं। ऐसे में अगर आप भी इस साल होली पर कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं जो स्वाद में लाजवाब हो और साथ ही हेल्दी भी हो, तो हमारी आज कि यह स्टोरी आपके लिए है।

आज की इस स्टोरी में हमें पलक जिंदल, जो द शुगर डूडल नाम का शॉप चलाती हैं, उनके यहां सबसे ज्यादा बिकने वाली हेल्दी और प्रोटीन रिच गुजिया की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसे बनाकर आप अपने मेहमानों को भी खुश कर सकती हैं और खाने के बाद तारीफें पक्की हैं। आइए जानते हैं कि आप प्रोटीन रिच गुजिया कैसे बना सकती हैं।