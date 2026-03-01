1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

इस होली बनाएं बिना चीनी-मैदा की सुपर हेल्दी प्रोटीन गुजिया, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी 

Gujiya Recipe: आज की स्टोरी में हम पलक जिंदल जो द शुगर डूडल नाम का फेमस शॉप चलाती हैं। उनके यहां सबसे ज्यादा बिकने वाली हेल्दी और प्रोटीन रिच गुजिया की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आप प्रोटीन रिच गुजिया कैसे बना सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 01, 2026

Gujiya Recipe

Gujiya Recipe | image credit- gemini

Gujiya Recipe: होली जैसे रंगों के बिना अधूरी लगती है, वैसे ही गुजिया के बिना भी यह त्योहार अधूरी लगता है। लेकिन आजकल बढ़ती फिटनेस अवेयरनेस और हेल्थ से जुड़ी चिंताओं की वजह से लोग मिठाई कम खा रहे हैं। ऐसे में ट्रेडिशनल गुजिया के बजाय अब बाजार में स्वादिष्ट और हेल्दी वैरायटी की गुजिया की मांग बढ़ रही है। ये ना सिर्फ खाने में टेस्टी हैं बल्कि हेल्दी भी हैं और प्रोटीन से भरपूर हैं। ऐसे में अगर आप भी इस साल होली पर कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं जो स्वाद में लाजवाब हो और साथ ही हेल्दी भी हो, तो हमारी आज कि यह स्टोरी आपके लिए है।
आज की इस स्टोरी में हमें पलक जिंदल, जो द शुगर डूडल नाम का शॉप चलाती हैं, उनके यहां सबसे ज्यादा बिकने वाली हेल्दी और प्रोटीन रिच गुजिया की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसे बनाकर आप अपने मेहमानों को भी खुश कर सकती हैं और खाने के बाद तारीफें पक्की हैं। आइए जानते हैं कि आप प्रोटीन रिच गुजिया कैसे बना सकती हैं।

प्रोटीन से भरपूर गुजिया बनाने के लिए सामग्री

पनीर – 100 ग्राम, क्रम्बल किया हुआ
भुना हुआ बेसन या सत्तू – 2 बड़े चम्मच
कद्दूकस किया हुआ नारियल – 1 बड़ा चम्मच
कटे हुए मेवे – स्वाद और क्रंच के लिए
इलायची पाउडर – खुशबू और स्वाद के लिए
घी – ½ छोटा चम्मच

मीठा के लिए विकल्प

स्टेविया ड्रॉप्स या मोंक फ्रूट। ये हेल्दी स्वीटनिंग के लिए अच्छे विकल्प हैं।
पाउडर की हुई डेट्स। यह नैचुरल स्वीटनर है।

आटा लगाने के टिप्स

ट्रेडिशनल मैदे की जगह आप 70:30 के रेशियो में आटा + सूजी या 60:40 के रेशियो में आटा + पीसा हुआ ओट्स मिलाकर अच्छे से आटा गुंथ लें। फिर डो को हल्का बेलें और उसमें स्टफिंग भरकर गुजिया शेप दे दें। इससे गुजिया सॉफ्ट और क्रिस्पी दोनों तरह की बनेगी।

तलने के बजाय बेक करें

हेल्दी गुजिया के लिए तेल में डिप फ्राई करने के बजाए बेक करें। गुजिया बेक करने के लिए सबसे पहले गुजिया पर हल्का सा दूध + घी ब्रश करें ताकि बेकिंग में रंग और फ्लेवर बेहतर आए। फिर 170°C पर 12–15 मिनट तक बेक करें। बीच में एक बार पलट दें ताकि दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन रंग आए। एयर फ्रायर इस्तेमाल करने से कम तेल में हेल्दी और क्रिस्पी गुजिया बनती हैं।

ये भी पढ़ें

Holi 2026 Special Chawal Ki Kachri Recipe: होली 2026 पर 1 कप चावल से बनाएं ढेर सारी चावल की कचरी, खाने वाले करते नहीं थकेंगे आपकी तारीफ
लाइफस्टाइल
Chawal Ki Kachri

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Mar 2026 05:04 pm

Hindi News / Lifestyle News / इस होली बनाएं बिना चीनी-मैदा की सुपर हेल्दी प्रोटीन गुजिया, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

अगर आपका किटन या पिल्ला बार-बार पैर चाटता है, तो नजरअंदाज न करें ये संकेत

Pets Licking Their Paws
लाइफस्टाइल

Holi 2026: रंगों की मस्ती में स्किन और बाल न हों खराब, स्किन स्पेशलिस्ट से जानिए रंगों से बचाव के आसान उपाय

Holi Skin Care Tips
लाइफस्टाइल

जिम, डाइट और योग करने के बाद भी नहीं घट रहा वजन? इस हरे फल का जूस पीने से 15 दिनों में ही होने लगेगा Weight Loss

Ash Gourd for weight loss
लाइफस्टाइल

प्रेग्नेंट महिलाएं होली पर क्या करें, क्या नहीं? बता रही हैं Gynacologist

Tips for Pregnant
लाइफस्टाइल

पहाड़ पर चल रहा तलाक और ब्रेकअप का नया ट्रेंड, Alpine Divorce के कारण खौफ में महिलाएं!

Alpine divorce, Alpine divorce Kya hai, viral new dating trend, new divorce trend 2026,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.