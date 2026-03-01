अगर आपका किटन या पिल्ला बार-बार पैर चाटता है, तो नजरअंदाज न करें ये संकेत

Pets Licking Their Paws: हमारे पालतू हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, इसलिए उनकी हर आदत हमें प्यारी लगती है। लेकिन अगर आपका पिल्ला या किटन लगातार अपने पैरों को चाट रहा है, तो यह सिर्फ आदत नहीं होती। यह बोरियत, तनाव या किसी स्वास्थ्य समस्या की वजह से भी हो सकता है। खासकर लंबे बाल वाले पालतू इस समस्या के ज्यादा शिकार होते हैं। आज की इस स्टोरी में आइए PUPKITT PET CARE HOSPITAL के डॉ. अनिरुद्ध मित्तल से जानते हैं कि पालतू अपने पैरों को क्यों चाटते हैं, कौन-कौन से पालतू इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है।