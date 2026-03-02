होली पर बाजार में बिक रहा है ‘मीठा जहर’, खुद को फूड पॉइजनिंग से कैसे बचाएं? पढ़ें डॉक्टर की खास सलाह

Holi: होली का त्योहार रंग और गुलाल के साथ ही तरह-तरह की मिठाइयों के लिए भी खास होता है। लेकिन जैसे ही त्योहार नजदीक आता है, बाजारों में केमिकल वाले रंग और गुलाल के साथ-साथ नकली और मिलावटी मिठाइयां भी मिलने लगती हैं। इसलिए होली के रंगों के साथ-साथ मिठाई खरीदते समय भी सावधानी रखना जरूरी है। आइए आज की स्टोरी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर के कार्डियोलॉजी विभाग में तैनात डॉ. रोहित गुप्ता से जानते हैं कि कैसे मिलावटी मिठाइयां हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती हैं और इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए।