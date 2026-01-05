5 जनवरी 2026,

सोमवार

लाइफस्टाइल

Deepika Padukone Lipstick Shades: स्टाइल आइकॉन दीपिका पादुकोण के वो 5 सिग्नेचर लिपस्टिक शेड्स, जो हर स्किन टोन के लिए हैं परफेक्ट

Deepika Padukone Lipstick Shades: जानिए दीपिका पादुकोण के जन्मदिन पर उनके 5 सिग्नेचर लिपस्टिक शेड्स, जो हर स्किन टोन और आपके हर तरह के आउटफिट्स को परफेक्ट के साथ एलिगेंट लुक भी दे सकते हैं।

2 min read
भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 05, 2026

Happy Birthday Deepika Padukone | (फोटो सोर्स- deepikapadukone / Instagram)

Deepika Padukone Lipstick Shades: कुछ सेलेब्स ट्रेंड के पीछे नहीं चलते, बल्कि खुद ट्रेंड सेट करते हैं, और दीपिका पादुकोण उन्हीं में से एक है। आज अपने 40वें जन्मदिन पर दीपिका ने एक बार फिर बता दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, स्टाइल और कॉन्फिडेंस हमेशा टाइमलेस रहते हैं। इसलिए फिटनेस के साथ-साथ उनका सिग्नेचर लिपस्टिक स्टाइल भी हमेशा चर्चा में रहता है। चाहे न्यूड हो, क्लासिक रेड, डीप वाइन या रॉयल प्लम, दीपिका के ये 5 पसंदीदा लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन पर जचते हैं और उनके हर लुक में एक अलग ही एलिगेंस जोड़ देते हैं।

रोजी न्यूड ब्राउन लिपस्टिक (Rosy Nude Brown Shade)

दीपिका का यह लिपस्टिक शेड सॉफ्ट न्यूड ब्राउन टोन में है, जो नेचुरल और एलिगेंट लुक देता है। ये डस्की स्किन टोन पर बहुत अच्छा जाता है और फेयर स्किन पर भी सटल लग सकता है। यह शेड आइवरी, बेज, पेस्टल और लाइट गोल्डन आउटफिट्स, खासकर साड़ी और एथनिक वियर के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से कैरी किया जा सकता है।

ब्रिक रेड लिपस्टिक (Brick Red Shade)

दीपिका का ये लिपस्टिक शेड फेयर, व्हीटिश और डस्की स्किन टोन पर बहुत सुंदर लगता है। इसे आप ब्लैक, डीप ब्राउन, स्ट्रैपलेस गाउन, कॉकटेल ड्रेसेस या इवनिंग वियर के साथ आसानी से कैरी कर सकती है। यह लिपस्टिक आपको मिनिमल मेकअप के साथ फेस को इंस्टेंट एलिगेंस लुक दे सकता है।

डीप वाइन मैरून लिपस्टिक (Deep Wine Maroon Shade)

दीपिका का यह लिपस्टिक शेड डार्क वाइन मैरून टोन जैसा है, जो लुक को बोल्ड और रॉयल बना सकता है। यह फेयर टोन, डस्की और डार्क स्किन टोन पर बहुत खूबसूरत लगता है। इस शेड को आप ब्लैक, ऑफ-व्हाइट, आइवरी, रेड या हैवी एथनिक आउटफिट्स, जैसे साड़ी, लहंगा या स्ट्रक्चर्ड ड्रेसेस के साथ आसानी से कैरी कर सकती है।

रस्ट ब्राउन लिपस्टिक (Rusty Brown Shade)

इस लुक में दीपिका ने रस्ट ब्राउन कलर की लिपस्टिक कैरी की है, जो चेहरे को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट अपील देती है। यह शेड फेयर, व्हीटिश और डस्की सभी स्किन टोन पर शानदार लग सकता है। इसे आप रेड, ब्लैक, वाइन कलर आउटफिट्स, पावर सूट, गाउन या पार्टी वियर ड्रेसेस सभी केे साथ कैरी कर सकती है।

डीप प्लम न्यूड लिपस्टिक (Deep Plum Nude Shade)

इस लुक में दीपिका का लिपस्टिक शेड डीप प्लम न्यूड टोन में है, जो लुक को स्मार्ट और कॉन्फिडेंट फील देता है। यह शेड डस्की स्किन टोन पर और ज्यादा एलिगेंट कॉन्ट्रास्ट लुक दे सकता है। इसे स्ट्रक्चर्ड ड्रेसेस, को-ऑर्ड सेट या फॉर्मल वियर के साथ आसानी से कैरी कर सकती है।

Published on:

05 Jan 2026 11:45 am

Deepika Padukone Lipstick Shades: स्टाइल आइकॉन दीपिका पादुकोण के वो 5 सिग्नेचर लिपस्टिक शेड्स, जो हर स्किन टोन के लिए हैं परफेक्ट

