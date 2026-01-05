Deepika Padukone Lipstick Shades: स्टाइल आइकॉन दीपिका पादुकोण के वो 5 सिग्नेचर लिपस्टिक शेड्स, जो हर स्किन टोन के लिए हैं परफेक्ट

Deepika Padukone Lipstick Shades: कुछ सेलेब्स ट्रेंड के पीछे नहीं चलते, बल्कि खुद ट्रेंड सेट करते हैं, और दीपिका पादुकोण उन्हीं में से एक है। आज अपने 40वें जन्मदिन पर दीपिका ने एक बार फिर बता दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, स्टाइल और कॉन्फिडेंस हमेशा टाइमलेस रहते हैं। इसलिए फिटनेस के साथ-साथ उनका सिग्नेचर लिपस्टिक स्टाइल भी हमेशा चर्चा में रहता है। चाहे न्यूड हो, क्लासिक रेड, डीप वाइन या रॉयल प्लम, दीपिका के ये 5 पसंदीदा लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन पर जचते हैं और उनके हर लुक में एक अलग ही एलिगेंस जोड़ देते हैं।