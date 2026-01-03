3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Lipstick Shades 2026: फेयर स्किन टोन के लिए 2026 की बेस्ट लिपस्टिक शेड्स जो हर लुक पर जचें

Lipstick Shades 2026: 2026 में फेयर स्किन टोन के लिए कौन-सी लिपस्टिक शेड्स बनेंगी स्टाइल स्टेटमेंट? न्यूड से लेकर बोल्ड तक, जानिए वो 5 ट्रेंडिंग कलर्स जो नए साल में हर लुक को बना सकते हैं सुपर ग्लैम।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 03, 2026

Trending Lipstick Shades 2026, rustic wine lipstick, caramel shade lipstick, peach pink shade lipstick, magenta shade

Lipstick Shades Idea For Fair Skin | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Lipstick Shades For Fair Skin: 2026 आ चुका है और इसके साथ ही आ गया है ब्यूटी गेम को लेवल-अप करने का परफेक्ट टाइम। इस साल मेकअप का मतलब सिर्फ “अच्छा दिखना” नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को खुलकर एक्सप्रेस करना है। खासकर लिपस्टिक, जो एक स्वाइप में आपका पूरा लुक बदल सकती है। इसलिए फेयर स्किन टोन वालों के लिए 2026 में शेड्स का सिलेक्शन और भी मजेदार हो सकता है। और अगर आप भी 2026 में अपने मेकअप कलेक्शन को स्मार्ट और स्टाइलिश बनाना चाहती हैं, तो ये 5 लिपस्टिक शेड्स आपकी ब्यूटी शेल्फ में जरूर होने चाहिए।

न्यूड लिपस्टिक (Nude Shade Lipstick)

2026 में “लेस इज मोर” वाला ट्रेंड और मजबूत हो सकता है। न्यूड लिपस्टिक फेयर स्किन टोन पर क्लीन और फ्रेश लुक देती है। हैवी आई मेकअप के साथ यह शेड पूरे फेस को बैलेंस कर सकता है।

कैरेमल लिपस्टिक (Caramel Lipstick Shade)

अगर आपको सटल लेकिन ट्रेंडी लुक पसंद है, तो कैरेमल शेड 2026 में आपकी पहली पसंद बन सकता है। यह फेयर स्किन पर बहुत सॉफ्ट और नेचुरल दिखता है। ऑफिस, मीटिंग्स या डेली आउटिंग के लिए यह लिपस्टिक एकदम परफेक्ट हो सकता है।

पीच पिंक लिपस्टिक (Peach Pink Lipstick Shade)

पीच पिंक 2026 में यूथफुल और फ्रेश वाइब का सिंबल बन सकता है। फेयर स्किन पर यह शेड इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है। डे पार्टी हो, ब्रंच या कॉलेज लुक सभी के लिए यह कलर हमेशा सेफ चॉइस हो सकता है।

मैजेंटा लिपस्टिक (Magenta Lipstick Shade)

2026 में बोल्ड दिखना ट्रेंड नहीं, बल्कि एटीट्यूड है। मैजेंटा शेड फेयर स्किन पर बेहद ब्राइट और अट्रैक्टिव लुक लेकर आ सकता है। खास मौकों और सोशल मीडिया लुक्स के लिए यह शेड आपको भीड़ से अलग बना सकता है।

रस्टिक वाइन लिपस्टिक (Rustic Wine Lipstick Shade)

2026 में डीप, रिच और क्लासी शेड्स का क्रेज रह सकता है। रस्टिक वाइन फेयर स्किन पर बहुत एलिगेंट लगता है और चेहरे को शार्प लुक भी देता है। पार्टी हो, नाइट आउट या वेडिंग फंक्शन,यह शेड हर जगह आपको ग्रेसफुल और स्टाइलिश दिखा सकता है।

ये भी पढ़ें

Christmas Party Makeup 2025: इस क्रिसमस नॉर्मल लुक नहीं, ‘ब्लश बॉम्बिंग’ और ‘फ्रॉस्टेड आईज’ से बढ़ाएं ग्लैमर
लाइफस्टाइल
Christmas party makeup 2025, Simple christmas party makeup, christmas party makeup looks, christmas party makeup ideas.

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

03 Jan 2026 12:53 pm

Hindi News / Lifestyle News / Lipstick Shades 2026: फेयर स्किन टोन के लिए 2026 की बेस्ट लिपस्टिक शेड्स जो हर लुक पर जचें

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Murph Challenge में मार्क जुकरबर्ग ने बनाया रिकॉर्ड, सिर्फ 40 मिनट में पूरा किया

Meta CEO fitness challenge, Mark Zuckerberg CrossFit workout, Murph Challenge completed in 40 minutes,
लाइफस्टाइल

अहान शेट्टी ने कैसे हासिल की बॉर्डर 2 के लिए 'सुपर फिट' बॉडी? जानिए उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला

Ahan Shetty Border 2 fitness, Ahan Shetty fauji transformation, Ahan Shetty border 2 look
लाइफस्टाइल

प्रियंका गांधी के बेटे रायहान वाड्रा की सगाई की फोटो वायरल

Raihan Vadra engagement news, Priyanka Gandhi son engagement,
लाइफस्टाइल

Condom Price : 500 रुपए का कंडोम… गर्भनिरोधक दवाई भी हुए महंगे, नए साल पर चीन ने क्यों किया ऐसा

china population 2026, condoms, condom price hike, vat on condoms, condom prices in china,
लाइफस्टाइल

कौन थे सिद्धार्थ भैया? 47 की उम्र में अचानक निधन

Siddharth Bhaiya biography, Who was Siddharth Bhaiya, Aequitas Investment founder,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.