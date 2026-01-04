Hairstyles For Different Face Shapes: राउंड, ओवल या स्क्वेयर फेस? हर फेस शेप के लिए बेस्ट हेयरस्टाइल गाइड

Hairstyles For Different Face Shapes: हर किसी का फेस शेप अलग होता है और उसी के हिसाब से हेयरस्टाइल भी अलग तरह से सूट करता है। कई बार ट्रेंड में चल रहा हेयरकट देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हर चेहरे पर जचे। राउंड, ओवल, स्क्वेयर या हार्ट शेप हर फेस शेप की अपनी खासियत होती है। अगर हेयरस्टाइल (Hairstyle Guide) सही चुना जाए, तो यह चेहरे की बनावट को बैलेंस करता है और पूरे लुक को ज्यादा शार्प और स्टाइलिश बना देता है। इस गाइड में जानिए कि आपके फेस शेप के लिए कौन-सा हेयरस्टाइल रहेगा सबसे बेहतर।