लाइफस्टाइल

Hairstyles For Different Face Shapes: राउंड, ओवल या स्क्वेयर फेस? हर फेस शेप के लिए बेस्ट हेयरस्टाइल गाइड

Hairstyles For Different Face Shapes: अपने चेहरे के आकार के अनुसार सही हेयरस्टाइल चुनना आपकी पर्सनैलिटी और लुक को निखारने का सबसे आसान तरीका है। अक्सर लोग ट्रेंड देखकर हेयरकट करवा लेते हैं, लेकिन जब वही स्टाइल चेहरे के आकार से मेल नहीं खाता, तो लुक प्रभावशाली नहीं लगता।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 04, 2026

Women hairstyle tips Hind|फोटो सोर्स – Chatgpt@Ai

Hairstyles For Different Face Shapes: हर किसी का फेस शेप अलग होता है और उसी के हिसाब से हेयरस्टाइल भी अलग तरह से सूट करता है। कई बार ट्रेंड में चल रहा हेयरकट देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हर चेहरे पर जचे। राउंड, ओवल, स्क्वेयर या हार्ट शेप हर फेस शेप की अपनी खासियत होती है। अगर हेयरस्टाइल (Hairstyle Guide) सही चुना जाए, तो यह चेहरे की बनावट को बैलेंस करता है और पूरे लुक को ज्यादा शार्प और स्टाइलिश बना देता है। इस गाइड में जानिए कि आपके फेस शेप के लिए कौन-सा हेयरस्टाइल रहेगा सबसे बेहतर।

हार्ट शेप फेस के लिए बेस्ट हेयरस्टाइल (Heart-shaped faces)

हार्ट शेप फेस में माथा चौड़ा और ठुड्डी पतली होती है, इसलिए यहां हेयरस्टाइल का चुनाव बहुत सोच-समझकर करना चाहिए। ऐसे चेहरे पर शोल्डर लेंथ लॉब, साइड पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेव्स या हल्का लेयर्ड कट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यह जॉलाइन के पास वॉल्यूम जोड़कर चेहरे को बैलेंस करता है। बहुत छोटी या सीधी बैंग्स से बचना चाहिए क्योंकि ये ठुड्डी को और पतला दिखा सकती हैं।

ओवल फेस शेप के लिए बेस्ट हेयरस्टाइल (Oval face shapes)

ओवल फेस शेप को सबसे परफेक्ट और बैलेंस्ड फेस शेप माना जाता है क्योंकि इसमें चेहरे की लंबाई चौड़ाई से थोड़ी ज्यादा होती है और जॉलाइन सॉफ्ट होती है। इस फेस शेप की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर लगभग हर तरह का हेयरस्टाइल अच्छा लगता है। शोल्डर लेंथ कट, हल्की लेयर्स, साइड पार्टिंग और साइड-स्वेप्ट बैंग्स चेहरे को और ग्रेसफुल बनाते हैं। हालांकि बहुत भारी बैंग्स या एक ही लंबाई के बहुत लंबे बाल चेहरे को जरूरत से ज्यादा लंबा दिखा सकते हैं।

स्क्वेयर फेस शेप के लिए बेस्ट हेयरस्टाइल (Square face shape)

स्क्वेयर फेस शेप की पहचान इसकी मजबूत और शार्प जॉलाइन से होती है, जिसमें माथा, गाल और जॉलाइन लगभग एक जैसी चौड़ाई के होते हैं। इस फेस शेप पर ऐसे हेयरस्टाइल अच्छे लगते हैं जो चेहरे की शार्पनेस को थोड़ा सॉफ्ट करें। साइड बैंग्स, हल्की वेव्स और लेयर्ड हेयरकट चेहरे को संतुलित और सॉफ्ट लुक देते हैं, जबकि बहुत ज्यादा ब्लंट कट या एकदम स्लीक हेयरस्टाइल चेहरे को और हार्ड दिखा सकते हैं।

राउंड फेस शेप के लिए बेस्ट हेयरस्टाइल (Round face shape)

राउंड फेस शेप में चेहरे की लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर होती है, जिससे चेहरा ज्यादा भरा हुआ दिखता है। ऐसे फेस शेप पर हेयरस्टाइल का मकसद चेहरे को थोड़ा लंबा दिखाना होता है। डीप साइड पार्टिंग, लॉब कट, हाई पोनीटेल या ऊपर वॉल्यूम वाला पिक्सी कट चेहरे को स्लिम और शेप्ड लुक देता है। चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले या बहुत ज्यादा कर्ली हेयरस्टाइल से बचना बेहतर होता है।

लॉन्ग फेस शेप के लिए बेस्ट हेयरस्टाइल (Long face shapes)

लॉन्ग फेस शेप में चेहरे की लंबाई ज्यादा होती है, इसलिए यहां चौड़ाई और वॉल्यूम जोड़ना जरूरी होता है। वेव्स, कर्ल्स, शोल्डर लेंथ कट और लेयर्ड ब्लो-ड्राई चेहरे को बैलेंस बनाते हैं और लंबाई को कम दिखाते हैं। बहुत लंबे, सीधे और बिना लेयर वाले बाल चेहरे को और लंबा दिखा सकते हैं, इसलिए थोड़ी टेक्सचर बहुत जरूरी होती है।

डायमंड फेस शेप के लिए बेस्ट हेयरस्टाइल (Diamond face shape)

डायमंड फेस शेप में गाल सबसे चौड़े होते हैं और माथा और ठुड्डी पतली होती है, जिससे चेहरा शार्प और एलिगेंट दिखता है। इस फेस शेप पर साइड-स्वेप्ट बैंग्स, टेक्सचर्ड लॉब और मिडिल पार्ट के साथ खुले बाल चेहरे की खूबसूरत बोन स्ट्रक्चर को उभारते हैं। बहुत भारी या गोल बैंग्स से बचना चाहिए, क्योंकि ये चेहरे के नैचुरल शेप को बिगाड़ सकते हैं।

