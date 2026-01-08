Anil Agarwal Son Death : वेदांता ग्रुप के चेयरमैन के बेटे की दर्दनाक मौत, राजस्थान से की पढ़ाई… जानिए अग्निवेश अग्रवाल के बारे में खास बातें

बेटे अग्निवेश अग्रवाल के साथ अनिल अग्रवाल | Photo- Anil Agarwal Son/X
Anil Agarwal Son Agnivesh Agarwal Death : वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल (49) के निधन (Anil Agarwal Son Death) की खबर से कार्पोरेट जगत सदमे में है। बताया जा रहा है कि 07 जनवरी को कार्डियक अरेस्ट के कारण अग्निवेश की मौत न्यूयॉर्क में हो गई। अग्निवेश स्कीइंग (Skiing Accident) के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई।
आइए, अग्निवेश अग्रवाल के एजुकेशन, जॉब (Agnivesh Agarwal Education) से लेकर तमाम चीजों के बारे में जानते हैं-
अनिल अग्रवाल ने बेटे अग्निवेश की याद में गमगीन करने वाला पोस्ट करके लिखा है कि ये मेरे जीवन का सबसे दुखदायी दिन है। बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी… इससे बुरा और क्या हो सकता है। साथ ही अनिल अग्रवाल ने बेटे के अधूरे सपने को पूरा करने की बात भी कही है।
अग्निवेश अग्रवाल वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल और किरण अग्रवाल के सबसे बड़े बेटे हैं। 3 जून 1976 को जब अग्निवेश का जन्म पटना में हुआ था। 49 की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अग्निवेश ने पिता के काम में हाथ बटाया और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दिया।
अग्निवेश ने अजमेर के मेयो कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद में मुंबई आकर मुंबई विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन में ग्रेजुएशन किए। इसके बाद वो बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिए।
अग्निवेश अग्रवाल 27 अप्रैल, 2019 को टीएसपीएल में निदेशक और अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। उन्हें कॉर्पोरेट क्षेत्र में लगभग दो दशकों का अनुभव है। अग्निवेश ने फुजैराह गोल्ड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। साथ ही पंजाब की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड थर्मल पावर परियोजनाओं में से एक की देखरेख की थी। कुल मिलाकर अग्निवेश बिजनेस की दुनिया में पिता की तरह सफलता हासिल कर रहे थे।
अग्निवेश, बिजनेस के अलावा भी कई कार्यों में निपुण थे। वो एक एथलीट, संगीतकार और नेता थे, जैसा कि अनिल अग्रवाल ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर एक पोस्ट में अपने बेटे के बारे में लिखा भी है। उनका सबसे अमिट गुण उनकी देशभक्ति थी। वे आत्मनिर्भर भारत के समर्थक थे।
