Anil Agarwal Son Death : वेदांता ग्रुप के चेयरमैन के बेटे की दर्दनाक मौत, राजस्थान से की पढ़ाई… जानिए अग्निवेश अग्रवाल के बारे में खास बातें

अग्निवेश अग्रवाल 27 अप्रैल, 2019 को टीएसपीएल में निदेशक और अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। उन्हें कॉर्पोरेट क्षेत्र में लगभग दो दशकों का अनुभव है। अग्निवेश ने फुजैराह गोल्ड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। साथ ही पंजाब की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड थर्मल पावर परियोजनाओं में से एक की देखरेख की थी। कुल मिलाकर अग्निवेश बिजनेस की दुनिया में पिता की तरह सफलता हासिल कर रहे थे।