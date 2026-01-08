8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Anil Agarwal Son Death : वेदांता ग्रुप के चेयरमैन के बेटे की दर्दनाक मौत, राजस्थान से की पढ़ाई… जानिए अग्निवेश अग्रवाल के बारे में खास बातें

Anil Agarwal Son Agnivesh Agarwal Death : वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल (49) के निधन से कार्पोरेट जगत सदमे में है। अनिल अग्रवाल ने बेटे के बारे में गमगीन पोस्ट भी किया है। आइए, अग्निवेश अग्रवाल के एजुकेशन से लेकर तमाम बातों को जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ravi Gupta

Jan 08, 2026

anil agarwal, agnivesh agarwal, vedanta, anil agarwal son,

बेटे अग्निवेश अग्रवाल के साथ अनिल अग्रवाल | Photo- Anil Agarwal Son/X

Anil Agarwal Son Agnivesh Agarwal Death : वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल (49) के निधन (Anil Agarwal Son Death) की खबर से कार्पोरेट जगत सदमे में है। बताया जा रहा है कि 07 जनवरी को कार्डियक अरेस्ट के कारण अग्निवेश की मौत न्यूयॉर्क में हो गई। अग्निवेश स्कीइंग (Skiing Accident) के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई।

आइए, अग्निवेश अग्रवाल के एजुकेशन, जॉब (Agnivesh Agarwal Education) से लेकर तमाम चीजों के बारे में जानते हैं-

Anil Agarwal Message on Son Death | "बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी…"

अनिल अग्रवाल ने बेटे अग्निवेश की याद में गमगीन करने वाला पोस्ट करके लिखा है कि ये मेरे जीवन का सबसे दुखदायी दिन है। बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी… इससे बुरा और क्या हो सकता है। साथ ही अनिल अग्रवाल ने बेटे के अधूरे सपने को पूरा करने की बात भी कही है।

Who Is Agnivesh Agarwal | अग्निवेश अग्रवाल कौन हैं?

अग्निवेश अग्रवाल वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल और किरण अग्रवाल के सबसे बड़े बेटे हैं। 3 जून 1976 को जब अग्निवेश का जन्म पटना में हुआ था। 49 की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अग्निवेश ने पिता के काम में हाथ बटाया और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दिया।

Agnivesh Agarwal Education & Jobs | अग्निवेश अग्रवाल की शिक्षा

अग्निवेश ने अजमेर के मेयो कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद में मुंबई आकर मुंबई विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन में ग्रेजुएशन किए। इसके बाद वो बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिए।

सफल बिजनेसमैन थे अग्निवेश

अग्निवेश अग्रवाल 27 अप्रैल, 2019 को टीएसपीएल में निदेशक और अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। उन्हें कॉर्पोरेट क्षेत्र में लगभग दो दशकों का अनुभव है। अग्निवेश ने फुजैराह गोल्ड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। साथ ही पंजाब की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड थर्मल पावर परियोजनाओं में से एक की देखरेख की थी। कुल मिलाकर अग्निवेश बिजनेस की दुनिया में पिता की तरह सफलता हासिल कर रहे थे।

एथलीट, संगीतकार भी थे अग्निवेश

अग्निवेश, बिजनेस के अलावा भी कई कार्यों में निपुण थे। वो एक एथलीट, संगीतकार और नेता थे, जैसा कि अनिल अग्रवाल ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर एक पोस्ट में अपने बेटे के बारे में लिखा भी है। उनका सबसे अमिट गुण उनकी देशभक्ति थी। वे आत्मनिर्भर भारत के समर्थक थे।

ये भी पढ़ें

IPL खेलेंगे पप्पू यादव के बेटे Sarthak Ranjan, इतने लाख में KKR ने खरीदा, स्टाइल के मामले में भी No. 1
लाइफस्टाइल
Sarthak ranjan ipl auction 2026, Sarthak Ranjan age, Sarthak Ranjan father name, Sarthak Ranjan ipl,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Business news

Published on:

08 Jan 2026 10:09 am

Hindi News / Lifestyle News / Anil Agarwal Son Death : वेदांता ग्रुप के चेयरमैन के बेटे की दर्दनाक मौत, राजस्थान से की पढ़ाई… जानिए अग्निवेश अग्रवाल के बारे में खास बातें

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

भारत की इन जगहों पर लगता है पतंगबाजी का महा उत्सव

Makar Sankranti kite festival, Kite flying festival in India,
लाइफस्टाइल

ऑयल बाथिंग आज भी क्यों है हेल्दी रूटीन का हिस्सा?

Oil Bathing, Lifestyle, Health, Beauty, Skin Care, Skin, Skin Care Routine,
लाइफस्टाइल

AI Relationship Advice: प्यार, दूरी, चीटिंग और मूव ऑन जैसे, रिश्तों की उलझन पर चैटजीपीटी के जवाब

ChatGPT relationship questions, ChatGPT love advice,
लाइफस्टाइल

मोबाइल की नीली रोशनी से थकी आंखें? ये देसी नुस्खे लौटाएंगे रौनक

Screen time causing dark circles, Easy beauty tips for dark circles, Under eye care tips at home,
लाइफस्टाइल

सर्दियों में बालों के लिए कौन सा तेल होता है अच्छा? जानिए ऐसे 5 ऑयल

winter hair care tips, jojoba oil for hair,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.