7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर टूटा दुखों का पहाड़! 49 की उम्र में इकलौते बेटे का निधन, ‘जिंदगी का सबसे काला दिन’

Anil Agarwal Son Death: वेदांत रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 वर्ष की आयु में दुखद निधन। पिता ने इसे अपनी जिंदगी का 'सबसे काला दिन' बताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 07, 2026

Anil Agarwal

अनिल अग्रवाल के बड़े अग्निवेश का निधन

Darkest Day Of My Life : वेदांता ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन अनिल अग्रवाल के लिए बुधवार का दिन जीवन का सबसे दर्दनाक पल बन गया। उनके इकलौते बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। अनिल अग्रवाल ने खुद सोशल मीडिया पर इस हृदयविदारक खबर को साझा करते हुए इसे 'अपनी जिंदगी का सबसे काला दिन' बताया। परिवार ने निजता की अपील की है, जबकि कारोबारी जगत और राजनीतिक हस्तियों से शोक संवेदनाएं आ रही हैं।

स्कीइंग हादसे के बाद अचानक कार्डियक अरेस्ट

अग्निवेश अग्रवाल की मौत की वजह अमेरिका में स्कीइंग के दौरान हुआ हादसा और उसके बाद अचानक कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट में लिखा, आज मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन है। मेरा प्यारा बेटा अग्निवेश हमें बहुत जल्दी छोड़कर चला गया। वह सिर्फ 49 साल का था—स्वस्थ, जीवन और सपनों से भरा हुआ। अमेरिका में स्कीइंग दुर्घटना के बाद वह न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में अच्छे से रिकवर कर रहा था। हमें लग रहा था कि सबसे बुरा दौर गुजर गया, लेकिन किस्मत ने कुछ और प्लान किया और अचानक कार्डियक अरेस्ट ने उसे हमसे छीन लिया।

अनिल ने आगे लिखा कि बेटे को खोने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। "एक पिता के लिए अपने बच्चे को अलविदा कहना असहनीय है। यह हमारी कल्पना से परे है।"

अग्निवेश: साधारण रहने वाले सफल बिजनेसमैन

3 जून 1976 को पटना में जन्मे अग्निवेश अग्रवाल ने अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़ाई की। वे स्पोर्ट्समैन, म्यूजिशियन और लीडर थे। कारोबार में उन्होंने फुजैराह गोल्ड कंपनी स्थापित की और हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन बने। वेदांता ग्रुप की सब्सिडियरी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के भी चेयरमैन थे। कई अन्य कंपनियों के बोर्ड में रहे, लेकिन हमेशा कम प्रोफाइल में रहे। अनिल अग्रवाल ने उन्हें सादा, गर्मजोशी भरा और गहरा इंसानी बताया। उन्होंने कहा, वह मेरा बेटा ही नहीं, मेरा दोस्त, मेरा गर्व और मेरी दुनिया था।

अग्निवेश आत्मनिर्भर भारत के बड़े समर्थक थे। बच्चे भूखमरी खत्म करना, शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार उनके सपने थे।

परिवार में बेटी प्रिया, पत्नी किरण

अनिल अग्रवाल की पत्नी किरण और बेटी प्रिया अग्रवाल हैं। प्रिया वेदांता लिमिटेड के बोर्ड में हैं और हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन। परिवार ने शोक की इस घड़ी में निजता की गुजारिश की है। अनिल ने लिखा कि वेदांता ग्रुप के हजारों युवा उनके लिए अपने बच्चों जैसे हैं, जो इस दुख में ताकत दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

आधी रात को मची चीख-पुकार! मुंबई में महिला ने पूर्व प्रेमी के साथ किया ऐसा सलूक, पुलिस भी रह गई दंग
राष्ट्रीय
AI-generated photos

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Jan 2026 12:06 am

Published on:

07 Jan 2026 11:30 pm

Hindi News / National News / वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर टूटा दुखों का पहाड़! 49 की उम्र में इकलौते बेटे का निधन, ‘जिंदगी का सबसे काला दिन’

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.