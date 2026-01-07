वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर टूटा दुखों का पहाड़! 49 की उम्र में इकलौते बेटे का निधन, ‘जिंदगी का सबसे काला दिन’

अग्निवेश अग्रवाल की मौत की वजह अमेरिका में स्कीइंग के दौरान हुआ हादसा और उसके बाद अचानक कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट में लिखा, आज मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन है। मेरा प्यारा बेटा अग्निवेश हमें बहुत जल्दी छोड़कर चला गया। वह सिर्फ 49 साल का था—स्वस्थ, जीवन और सपनों से भरा हुआ। अमेरिका में स्कीइंग दुर्घटना के बाद वह न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में अच्छे से रिकवर कर रहा था। हमें लग रहा था कि सबसे बुरा दौर गुजर गया, लेकिन किस्मत ने कुछ और प्लान किया और अचानक कार्डियक अरेस्ट ने उसे हमसे छीन लिया।