आधी रात को मची चीख-पुकार! मुंबई में महिला ने पूर्व प्रेमी के साथ किया ऐसा सलूक, पुलिस भी रह गई दंग

पीड़ित के बयान के मुताबिक, दोनों के बीच पहले रिश्ता था, लेकिन महिला की शादी के बाद यह खत्म हो गया। इसके बावजूद महिला बार-बार संपर्क करती रही और मिलने की जिद करती थी। जोगिंदर ने परिवार और बच्चों का हवाला देकर मना किया, लेकिन इस बार वह मान गए। घर पहुंचते ही बातचीत हुई, फिर महिला ने जोगिंदर से पैंट उतारने को कहा। जैसे ही मौका मिला, महिला रसोई से सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आई और अचानक निजी अंगों पर वार कर दिया।