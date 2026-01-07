7 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

नई जिंदगी शुरू करने आए थे, 16वीं मंजिल से गिरे और जीवन खत्म! यूरोप से पढ़ कर भारत लौटा था 26 साल का इंजीनियर

यूरोप में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने और हाल ही में काम शुरू करने के लिए भारत लौटे 26 वर्षीय एक युवक की 16वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Shaitan Prajapat

Jan 07, 2026

engineer died

16वीं मंजिल से गिरने से 26 वर्षीय इंजीनियर की मौत

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बेंगलुरु में एक इमारत की 16वीं मंजिल से गिरने के बाद 26 वर्षीय एक युवक मौत हो गई है। यूरोप में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने और हाल ही में काम शुरू करने के लिए युवक भारत आया था। इस घटना के बारे परिवार में कोहराम मच गया है, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।

माता-पिता के घर आया था युवक

हादसे के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि निकशाप नाम का यह युवक बीते कुछ दिनो से हरसघट्टा के गौड़िया मठ में रहा था। बुधवार को बेंगलुरु के शेट्टीहल्ली स्थित प्रिंस टाउन अपार्टमेंट्स में अपने माता-पिता किशोर और जयश्री के घर गया था।

16वीं मंजिल से गिरते ही मौत

इस दौरान युवक 16वीं मंजिल के फ्लैट से गिर गया और उसकी मौत हो गई। बागलागुंटे पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि वे मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं। निकशाप के पिता ने उन्हें बताया है कि वह कुछ वर्षों से सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था। शव को पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेज दिया गया है।

आग लगने से महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत

आपको बता दें कि बेंगलुरु के सुब्रमण्य लेआउट में 3 जनवरी की रात को एक हादसा हो गया था। 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर शार्मिला की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, मृतका मूल रूप से मंगलुरु की रहने वाली थीं। वह आईटी कंपनी एक्सेंचर में काम करती थीं।
रात करीब 10:30 बजे मकान मालिक विजयेंद्र ने घर से धुआं निकलते देखा और तुरंत राममूर्ति नगर पुलिस को इसकी जानकारी दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर गई। पूरा घर धुआ से भरा हुआ था। आग पर काबु पाने बाद शार्मिला को बेहोशी की हालत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

Updated on:

07 Jan 2026 07:10 pm

Published on:

07 Jan 2026 07:09 pm

Hindi News / National News / नई जिंदगी शुरू करने आए थे, 16वीं मंजिल से गिरे और जीवन खत्म! यूरोप से पढ़ कर भारत लौटा था 26 साल का इंजीनियर

