नई जिंदगी शुरू करने आए थे, 16वीं मंजिल से गिरे और जीवन खत्म! यूरोप से पढ़ कर भारत लौटा था 26 साल का इंजीनियर

आपको बता दें कि बेंगलुरु के सुब्रमण्य लेआउट में 3 जनवरी की रात को एक हादसा हो गया था। 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर शार्मिला की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, मृतका मूल रूप से मंगलुरु की रहने वाली थीं। वह आईटी कंपनी एक्सेंचर में काम करती थीं।

रात करीब 10:30 बजे मकान मालिक विजयेंद्र ने घर से धुआं निकलते देखा और तुरंत राममूर्ति नगर पुलिस को इसकी जानकारी दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर गई। पूरा घर धुआ से भरा हुआ था। आग पर काबु पाने बाद शार्मिला को बेहोशी की हालत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।