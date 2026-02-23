नशे की दवाई देकर किया गैंगरेप, इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी दोस्ती, मुंह खोलने पर दी जान से मारने की धमकी

मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपियों में से एक ने 21 फरवरी को कथित वसूली की शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि युवती और खुद को एक क्षेत्रीय न्यूज चैनल से जुड़ा बताने वाले व्यक्ति ने पैसे की मांग की और बदनाम करने की धमकी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह शिकायत युवती द्वारा दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने से एक दिन पहले दी गई थी। पीड़िता ने बताया कि धमकी के कारण उसने तुरंत शिकायत नहीं की। 17 फरवरी को उसने बेंगलुरु के एक अस्पताल में इलाज कराया और बाद में अपने भाई को पूरी घटना बताई। भाई की सलाह पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अमृतहल्ली पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत डिक्सन सैंडो और निखिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है ताकि घटनाक्रम की पूरी सच्चाई सामने आ सके।