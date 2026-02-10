दो बच्चों के बाप ने किया नाबालिग लड़की को किडनैप, पिता से कहा धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करूंगा

पीड़ित परिवार के अनुसार सितारे ने पिछले साल उनके घर में लूटपाट की थी जिसके बाद उन्होंने उसे जेल भेज दिया था। परिवार का मानना है कि इसी बात का बदला लेने के लिए सितारे ने उनकी बेटी का अपहरण किया है। लड़की के पिता ने यह भी बताया कि जेल से बाहर आने के बाद सितारे अक्सर उन्हें डराता धमकाता था। उन्होंने यह भी बताया कि उनके गांव में हिंदुओं की संख्या काफी कम है और इसी के चलते उनके साथ इस तरह का अन्याय होता है। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अभी आरोपी और उसका परिवार फरार चल रहा है और उनकी तलाशी जारी है। पुलिस ने मामले में सख्त कार्रवाई करने और जल्द से जल्द नाबालिग लड़की का पता लगाने का आश्वासन दिया है।