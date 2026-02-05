दोस्त के फोन में मिली बहन की न्यूड तस्वीरें, 2 साल तक प्लानिंग की और फिर बेरहमी से कर दी हत्या

इसके बाद जिशान ने सुहेब की हत्या की साजिश रची। 23 जनवरी को नौकरी दिलाने का लालच देकर जिशान ने सुहेब को गुरुग्राम बुलाया। 24 जनवरी तक सुहेब जिशान के साथ ही रुका और 24 की रात को दोनों ने पार्टी का प्लान बनाया। पार्टी के दौरान दोनों ने जमकर शराब पी और फिर जब सुहेब पूरी तरह से नशे में हो गया तो जिशान ने बिजली के तार से उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। सुहेब की हत्या के बाद जिशान ने उसके शव को एक कंबल में लपेटकर राजेंद्र पार्क इलाके में प्रकाशपुरी के गंदे नाले में फेंक दिया।