2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

2, 4 और 5 साल के मासूमों को मां ने फांसी के फंदे से लटकाया, फिर डीजल…

कर्नाटक के बागलकोट जिले में घरेलू विवाद के चलते एक महिला पर अपने तीन बच्चों की हत्या कर आत्महत्या की कोशिश करने का आरोप है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 02, 2026

Crime News

महिला ने तीन बच्चों की जान ली (फोटो- एआई जनरेटेड)

कर्नाटक के बागलकोट जिले में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक मां ने पहले अपने तीन मासूम बच्चों को फंदे से लटका कर उनकी जान ले ली और फिर खुद डीजल पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। अपने बच्चों की जान लेने वाली महिला की पहचान 27 वर्षीय रूपा हनुमंत गौदार के रूप में हुई है और उसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है।

घरेलू उत्पीड़न के बाद उठाया कदम

खबरों के अनुसार रूपा को घटना के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। इस घटना में रूपा के तीनों बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों की पहचान 5 वर्षीय समृद्धि, 4 वर्षीय प्रीतम और 2 वर्षीय सुक्षित के रूप में की गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रूपा ने यह कदम कथित घरेलू उत्पीड़न और पारिवारिक विवाद के चलते उठाया है। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया।

रविवार दोपहर हुई घटना

बागलकोट के एसपी सिद्धार्थ गोयल के अनुसार, यह घटना रविवार सुबह करीब 10 बजे से दोपहर 1.30 बजे के बीच हुई। आरोपी महिला रूपा हनुमंत गोवदर उस समय घर में अकेली थी और उसके तीनों बच्चे समृद्धि, प्रीतम और सुक्शित उसके साथ थे। इस दौरान उसका पति हनुमंत अपनी मां को मंदिर छोड़ने के बाद खेत में काम करने चला गया था। जब वह करीब 2 बजे घर लौटा तो घर अंदर से बंद मिला। स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया, तब अंदर का मंजर देख सभी सन्न रह गए।

बच्चों की मौके पर ही हुई मौत

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि बच्चों को फांसी पर लटकाया गया था। वहीं रूपा ने कथित तौर पर डीजल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे तुरंत बागलकोट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है और फिलहाल वह बयान देने की स्थिति में नहीं है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

बागलकोट जिला पुलिस अधीक्षक (SP) सिद्धार्थ गोयल के अनुसार प्रारंभिक जांच में घरेलू कलह की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि महिला को पति और सास की ओर से कथित रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। दोनों के बीच घटना से एक रात पहले भी विवाद हुआ था। दंपती की शादी को आठ साल हो चुके थे और दोनों परिवार एक ही गांव में रहते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Feb 2026 01:10 pm

Published on:

02 Feb 2026 01:09 pm

Hindi News / National News / 2, 4 और 5 साल के मासूमों को मां ने फांसी के फंदे से लटकाया, फिर डीजल…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.