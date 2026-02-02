2, 4 और 5 साल के मासूमों को मां ने फांसी के फंदे से लटकाया, फिर डीजल…

बागलकोट के एसपी सिद्धार्थ गोयल के अनुसार, यह घटना रविवार सुबह करीब 10 बजे से दोपहर 1.30 बजे के बीच हुई। आरोपी महिला रूपा हनुमंत गोवदर उस समय घर में अकेली थी और उसके तीनों बच्चे समृद्धि, प्रीतम और सुक्शित उसके साथ थे। इस दौरान उसका पति हनुमंत अपनी मां को मंदिर छोड़ने के बाद खेत में काम करने चला गया था। जब वह करीब 2 बजे घर लौटा तो घर अंदर से बंद मिला। स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया, तब अंदर का मंजर देख सभी सन्न रह गए।