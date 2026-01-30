11 साल के सौतेले बेटे की पीट-पीटकर ली जान, आंख निकालने की भी कोशिश की, वीडियो बना कर मां को भेजा

दिल्ली पुलिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)
राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक पिता ने पीट-पीटकर अपने 11 साल के सौतेले बेटे की जान ले ली है। पिता ने पहले बच्चे को तड़पा-तड़पाकर मारा और इतने में भी जब हैवान पिता का जी नहीं भरा तो उसने बच्चे की आंख निकालने की कोशिश भी की। हत्या करने के बाद आरोपी ने बच्चे के शव को जंगल में फेंक दिया और फिर बच्चे की मां को उसकी हत्या का वीडियो और फोटो भेजे।
आरोपी की पहचान वाजिद खान के रूप में हुई है और उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वाजिद ने अपने 11 साल के सौतेले बेटे अल्तमस को जमकर पीटा और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। बच्चे की हत्या कर वाजिद ने उसका शव जंगल में फेंक दिया। बच्चे का शव फेंकने के बाद आरोपी ने खुद से अपनी पत्नी को फोन किया और उसे पूरी घटना की जानकारी दी। उसने पत्नी को बताया कि उसने उसके बेटे की हत्या कर दी है और सबूत के तौर पर उसे शव के फोटो और वीडियो भी भेजे।
बच्चे की हत्या की बात सुनकर मां घबरा गई और उसने अपने परिवार को मामले की जानकारी दी। महिला और उसके परिवार के लोग बच्चे को ढूंढने निकले तो उन्हें झाड़ियों के पास बच्चे का शव मिला। बच्चे का शव बहुत बुरी हालत में था और उस पर बहुत अधिक जख्मों के निशान थे। इससे पता चलता है कि आरोपी ने बच्चे की हत्या करने से पहले उसे बहुत तड़पाया था और जमकर उसकी पिटाई भी की थी। इसके बाद तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।
पुलिस के अनुसार सुबह करीब 9:50 बजे उन्हें शास्त्री नगर पार्क थाना क्षेत्र में एक बच्चे का शव मिलने की सूचना मिली थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फॉरेंसिक टीम की मदद से शव मिलने वाली जगह से सबूत इकट्ठा किए गए। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है।
