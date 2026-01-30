11 साल के सौतेले बेटे की पीट-पीटकर ली जान, आंख निकालने की भी कोशिश की, वीडियो बना कर मां को भेजा

आरोपी की पहचान वाजिद खान के रूप में हुई है और उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वाजिद ने अपने 11 साल के सौतेले बेटे अल्तमस को जमकर पीटा और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। बच्चे की हत्या कर वाजिद ने उसका शव जंगल में फेंक दिया। बच्चे का शव फेंकने के बाद आरोपी ने खुद से अपनी पत्नी को फोन किया और उसे पूरी घटना की जानकारी दी। उसने पत्नी को बताया कि उसने उसके बेटे की हत्या कर दी है और सबूत के तौर पर उसे शव के फोटो और वीडियो भी भेजे।