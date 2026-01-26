घर के बाहर बैठने को लेकर हुआ झगड़ा, पड़ोसियों ने 50 साल के व्यक्ति को घर में घुसकर जिंदा जलाया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत जांच शुरू की गई। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से कुछ ही घंटों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 30 वर्षीय प्रेमिलाबेन नरेशभाई माटंग, 36 वर्षीय अंजुबेन उर्फ अजीबेन हरेशभाई माटंग और 47 वर्षीय चिमनाराम गोमाराम मारवाड़ी शामिल हैं। एक अन्य आरोपी मंजुबेन लहरीभाई महेश्वरी अभी फरार है। मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 103(1) हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। एफआईआर मृतक के भाई की शिकायत पर दर्ज हुई है।