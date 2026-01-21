काले जादू के शक में हत्या, 73 साल की महिला को डायन बताकर उतारा मौत के घाट

पड़ोसी ने की 73 साल की महिला की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
झारखंड के सिमडेगा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 73 साल की बुजुर्ग महिला की उसके पड़ोसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पड़ोसी ने महिला पर टोना-टोटका करने का आरोप लगाया था और इसी के चलते उसने कुल्हाड़ी से महिला पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
यह मामला ओरगा थाना क्षेत्र के सरुबहार गांव का बताया जा रहा है। मृतका महिला की पहचान प्रेमदानी कंडुलना के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कंडुलना की हत्या सोमवार को की गई है। मृतका के पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया जिसके चलते मौके पर ही महिला की मौत हो गई। महिला की हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने बुजुर्ग महिला के शव को कब्जे में लिया। ओरगा थाना प्रभारी साजल धाम ने बताया कि आरोपी पड़ोसी को महिला पर टोना-टोटका करने का शक था और वह उसे डायन बताता था। इसी अंधविश्वास के चलते आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया।
इस घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में डर का माहौल है। गांव वाले इस घटना से काफी आक्रोश में हैं और पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। गांव के लोगों ने प्रशासन से इस तरह के मुद्दों को लेकर गांव में जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है ताकि इस तरह अंधविश्वास के चलते किसी की जान न जाए।
