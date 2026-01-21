काले जादू के शक में हत्या, 73 साल की महिला को डायन बताकर उतारा मौत के घाट

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने बुजुर्ग महिला के शव को कब्जे में लिया। ओरगा थाना प्रभारी साजल धाम ने बताया कि आरोपी पड़ोसी को महिला पर टोना-टोटका करने का शक था और वह उसे डायन बताता था। इसी अंधविश्वास के चलते आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया।