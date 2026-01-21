बिलखती रही मासूम और मां करती रही चाकुओं से वार, पति से लड़ाई होने पर महिला ने बेटी को उतारा मौत के घाट

महिला के पति ने पुलिस को बताया कि इससे पहले वह अपनी बेटी को अस्पताल ले जाता उसने दम तोड़ दिया था। बच्ची के मौत के बाद पिता ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत भी इकट्ठा किए और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपी महिला से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। यह घटना सामने आने के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और सभी इस बात से हैरान हैं कि एक मां अपनी ही बेटी की हत्या कैसे कर सकती है।