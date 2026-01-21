बिलखती रही मासूम और मां करती रही चाकुओं से वार, पति से लड़ाई होने पर महिला ने बेटी को उतारा मौत के घाट

लातूर में मां ने की बेटी की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी मां ने बेरहमी से अपनी एक साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी। महिला ने मासूम के चेहरे, पेट और पीठ समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया और तब तक हमला करती रही जब तक बच्ची की जान नहीं चली गई। जानकारी के अनुसार, पति से लड़ाई होने के चलते महिला ने यह घिनौना कदम उठाया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार को श्यामनगर इलाके में हुई है। महिला का पति दिहाड़ी मजदूरी करता है और अक्सर काम से देर से घर लौटता था। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों पति-पत्नी के बीच लड़ाई होती रहती थी। सोमवार को भी पति के घर देर से लौटने पर महिला ने उससे सवाल किए और फिर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान महिला ने चाकू उठाया और बेटी पर वार करने शुरू कर दिए। महिला ने एक के बाद एक कई बार बेटी पर हमला किया जिसके चलते बच्ची घायल हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
महिला के पति ने पुलिस को बताया कि इससे पहले वह अपनी बेटी को अस्पताल ले जाता उसने दम तोड़ दिया था। बच्ची के मौत के बाद पिता ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत भी इकट्ठा किए और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपी महिला से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। यह घटना सामने आने के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और सभी इस बात से हैरान हैं कि एक मां अपनी ही बेटी की हत्या कैसे कर सकती है।
