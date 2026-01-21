मां ने धूप में खेलने से किया मना तो फंदे से लटका 15 साल का बच्चा

मां की आवाज सुनकर तुरंत पड़ोसी वहां पहुंचे और उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने पर सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने देखा कि महिला का 15 साल का बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके पास एक टूटी हुई रस्सी भी पड़ी थी। इसके बाद लोग तुरंत बच्चे को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे। यहां हालत गंभीर होने के चलते बच्चे को अंबाजोगाई के सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। यह अस्पताल 40 किलोमीटर दूर था और रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। कैज पुलिस ने इस मामले के केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।