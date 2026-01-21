मां ने धूप में खेलने से किया मना तो फंदे से लटका 15 साल का बच्चा

महाराष्ट्र में 15 साल के बच्चे ने की आत्महत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
महाराष्ट्र के बीड जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां मां के धूप में खेलने जाने से मना करने पर एक 15 साल के लड़के ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है। यह मामला जिले के कैज इलाके का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच के बाद पुलिस ने मृतक बच्चे के परिवार को शव सौंप दिया।
लेकिन दोस्त के सामने मां द्वारा बाहर जाने की इजाजत न देने पर लड़के की भावनाएं आहत हो गई। इसी बात से बच्चा काफी परेशान हो गया और उसने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। वह गुस्से में अपने माता-पिता के रूम में गया और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। घर के कामों में व्यस्त होने के चलते कुछ घंटों तक मां का इस बात पर ध्यान नहीं गया। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया लेकिन जब कई बार आवाज लगाने पर भी बच्चे ने कमरा नहीं खोला तो मां डर गई और उन्होंने पड़ोसियों को आवाज लगाकर मदद के लिए बुलाया।
मां की आवाज सुनकर तुरंत पड़ोसी वहां पहुंचे और उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने पर सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने देखा कि महिला का 15 साल का बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके पास एक टूटी हुई रस्सी भी पड़ी थी। इसके बाद लोग तुरंत बच्चे को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे। यहां हालत गंभीर होने के चलते बच्चे को अंबाजोगाई के सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। यह अस्पताल 40 किलोमीटर दूर था और रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। कैज पुलिस ने इस मामले के केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
