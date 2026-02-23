पानीपत रिफाइनरी में कर्मचारियों का हिंसक प्रदर्शन, वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बलों ने कर्मचारियों से संयम बरतने और निर्धारित क्षेत्र में रहकर विरोध जताने की अपील की थी। हालांकि, इस अपील के बाद कुछ प्रदर्शनकारी लाठी-डंडों के साथ आगे बढ़े और पीछे से सैकड़ों लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि निर्माणाधीन प्रोजेक्ट क्षेत्र में खड़ी कई गाड़ियों को पलटकर तोड़फोड़ की गई। अचानक हुए इस हमले से रिफाइनरी परिसर में हड़कंप मच गया। पथराव में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और एहतियातन कुछ समय के लिए संचालन कार्य भी रोकना पड़ा।