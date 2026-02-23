‘राहुल गांधी जॉइन करेंगे मेरा जिम!’ मोहम्मद दीपक से मिलकर बोले नेता प्रतिपक्ष- मोहब्बत की दुकान…

आपको बता दें कि पिछले महीने 26 जनवरी को 38 वर्षीय दीपक ने कोटद्वार कस्बे में पार्किंसंस रोग से पीड़ित एक मुस्लिम दुकानदार को परेशान कर रहे कुछ लोगों का विरोध किया। पटेल मार्ग स्थित एक दुकान का नाम बदलने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान कोटद्वार में जिम संचालक दीपक कुमार ने स्वयं को मोहम्मद दीपक बताते हुए दूसरे पक्ष से शांति बनाए रखने की अपील की। इस घटना के बाद, दीपक द्वारा संचालित हल्क जिम के सदस्यों की संख्या 150 से घटकर 15 रह गई ।