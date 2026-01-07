11 साल बाद आया बड़ा फैसला! हाई कोर्ट ने 4 कैदियों की उम्रकैद की सजा को क्यों किया रद्द? जानें पूरी वजह

जुलाई 2013 में गुंटूर जिले के जंगल क्षेत्र में बकरी चरवाहे बिल्ला मौलाली का शव मिला था। अभियोजन का आरोप था कि पांच आरोपियों ने सामान्य इरादे से उसकी हत्या की और उसके परिवार की 20 बकरियां चुराईं। कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, इसलिए मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य सबूतों पर टिका था। 2018 में सेशंस कोर्ट ने चार आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 379 (चोरी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। एक आरोपी को अतिरिक्त धारा 411 (चोरी की संपत्ति रखना) के तहत भी दोषी ठहराया गया।