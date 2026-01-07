50 सीट में से 42 मुस्लिमों को मिलने के बाद इस कॉलेज की मान्यता हुई रद्द, हिंदू संगठनों ने किया था विरोध प्रदर्शन

एमबीबीएस की 50 में से 42 सीट मुस्लिम छात्रों को मिलने के बाद चर्चा में आई जम्मू स्थित वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है। दरअसल, मुस्लिम छात्रों की संख्या अधिक होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था और हिंदू संगठनों ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया था। अब राष्ट्रीय मेडिकल आयोग ने संस्थान को संगठनात्मक कमियों और अन्य कारणों से कॉलेज को MBBS सीटों के आवंटन की अनुमति वापस ले ली है।