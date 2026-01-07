7 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

BJP-Congress- AIMIM के गठबंधन को लेकर बड़ा बवाल, भाजपा सीएम बोले- ये तो नियमों का घोर उल्लंघन है

BJP Congress AIMIM Alliance: सीएम फडणवीस ने कहा- बीजेपी कभी भी कांग्रेस और AIMIM के साथ गठबंधन नहीं कर सकती है। ऐसे गठबंधन अस्वीकार्य हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

2 min read
मुंबई

image

Ashib Khan

Jan 07, 2026

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी नेताओं को दी चेतावनी (Photo-IANS)

Maharashtra politics: महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन किया है। इसके बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल, अकोट नगर परिषद में भाजपा ने एआईएमआईएम के साथ और अंबरनाथ में बीजेपी ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर नगर परिषद की अध्यक्षता हासिल की। वहीं बवाल खड़ा होने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है।

सीएम ने दी चेतावनी

सीएम फडणवीस ने बीजेपी नेताओं को कांग्रेस और AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी कांग्रेस और AIMIM के साथ गठबंधन नहीं कर सकती है। ऐसे गठबंधन अस्वीकार्य हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

फडणवीस ने कहा कि इसे रद्द करने के पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसमें शामिल नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

नेताओं के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

महाराष्ट्र सीएम ने आगे कहा कि यदि बीजेपी के किसी भी स्थानीय नेता ने बिना अनुमति के इन पार्टियों (एआईएमआईएम, कांग्रेस) के साथ गठबंधन किया है, तो यह पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वरिष्ठ नेतृत्व की नहीं मिली मंजूरी

सीएम फडणवीस ने स्पष्ट किया कि दोनों में से किसी भी गठबंधन को पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की मंजूरी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा, "स्थानीय नेताओं द्वारा एकतरफा लिया गया कोई भी निर्णय अनुशासन की दृष्टि से गलत है।"

विपक्ष ने साधा निशाना

वहीं कांग्रेस और AIMIM से गठबंधन करने पर शिवसेना (UBT) ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि पार्टी सत्ता हथियाने के लिए किसी के भी साथ गठबंधन करने को तैयार है।

इसके अलावा शिवसेना विधायक डॉ. बालाजी किनिकर ने इस कदम को गठबंधन धर्म के साथ विश्वासघात और भाजपा के "कांग्रेस-मुक्त भारत" के राष्ट्रीय नारे के विपरीत बताया।

Published on:

07 Jan 2026 03:37 pm

Hindi News / National News / BJP-Congress- AIMIM के गठबंधन को लेकर बड़ा बवाल, भाजपा सीएम बोले- ये तो नियमों का घोर उल्लंघन है

