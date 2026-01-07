BJP-Congress- AIMIM के गठबंधन को लेकर बड़ा बवाल, भाजपा सीएम बोले- ये तो नियमों का घोर उल्लंघन है

Maharashtra politics: महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन किया है। इसके बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल, अकोट नगर परिषद में भाजपा ने एआईएमआईएम के साथ और अंबरनाथ में बीजेपी ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर नगर परिषद की अध्यक्षता हासिल की। वहीं बवाल खड़ा होने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है।