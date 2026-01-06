‘मोदी और मादुरो में है एक समानता’, पप्पू यादव ने ऐसा क्यों कहा?

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में जो हालात हो रहे हैं वो दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप सारे दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। खासकर मैं ये कहूंगा कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र को बढ़ाता है और क्षेत्र को बढ़ाकर अपनी छाप रखने की कोशिश करता है, वो बहुत दिन टिकता नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हिटलर जैसे चले गए, जो गलत विचार रखते हैं और शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। ये ठीक नहीं है।