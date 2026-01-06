‘मोदी और मादुरो में है एक समानता’, पप्पू यादव ने ऐसा क्यों कहा?

मोदी और मादुरो को लेकर क्या बोले पप्पू यादव (Photo-IANS)
US strikes on Venezuela: पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सांसद यादव ने लिखा, 'निकोलस मादुरो और नरेंद्र मोदी में एक समानता है। नाम का पहला अक्षर NM है, पर मादुरो डरा नहीं, मैं कहता हूं, मोदी जी, आप भी न डरें!'
सांसद यादव ने आगे लिखा, 'नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, राजीव जी और कलाम साहब ने भारत की रक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत कर रखी है कि कोई ट्रंप आंख नहीं दिखा सकता; डरें नहीं, लड़ें।'
बता दें कि एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो अमेरिका उस पर टैरिफ बढ़ा सकता है। उन्होंने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी जानते थे कि वह खुश नहीं हैं और मोदी उन्हें खुश करना चाहते थे।
ट्रंप ने आगे कहा कि असल में वे मुझे खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। वे नेक दिल हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं। मुझे खुश करना उनके लिए जरूरी था।
बता दें कि ट्रंप के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ट्रंप ने दावा किया था कि रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने के बाद भी मोदी उन्हें खुश करना चाहते थे।
कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने मोदी क्यों झुक जाते हैं, यह मुझे समझ नहीं आता। आपको देश के लिए खड़ा होना चाहिए। ट्रंप की हर बात पर सिर हिलाते हैं। देश ने आपको पीएम इसलिए नहीं चुना कि आप सिर हिलाते रहें।
कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में जो हालात हो रहे हैं वो दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप सारे दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। खासकर मैं ये कहूंगा कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र को बढ़ाता है और क्षेत्र को बढ़ाकर अपनी छाप रखने की कोशिश करता है, वो बहुत दिन टिकता नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हिटलर जैसे चले गए, जो गलत विचार रखते हैं और शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। ये ठीक नहीं है।
