मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका पर फिर भड़का चीन, दे दी खुली चेतावनी

China on Venezuela Crisis: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तार करने पर चीन ने एक बार फिर अमेरिका को खुली चुनौती दी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ले जाने की घटना की निंदा की है। उन्होंने वैश्विक मामलों में एकतरफा और दबंग कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि प्रमुख शक्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ट्रंप को सख्त लेहजे में चेतावनी भी दी है।