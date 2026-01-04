वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के विरोध में दिल्ली में सड़क पर उतरे ये दल, मोदी सरकार से कर दी ये बड़ी अपील

US action against Venezuela: अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वामपंथी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए उन्होंने मोदी सरकार से इस पर सख्त और स्पष्ट रूख अपनाने की मांग की।