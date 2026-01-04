वेनेजुएला के बाद एक और देश पर हो गई एयर स्ट्राइक, फाइटर जेट्स से बरपाए बम

सीरिया पर हुआ हमला (Photo-X)
एक तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक की है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी और फ्रांस की वायु सेना ने एक संयुक्त अभियान चलाकर सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए संदिग्ध भूमिगत हथियार भंडार पर बमबारी की।
मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि लड़ाकू विमानों ने पेववे-IV गाइडेड बमों का इस्तेमाल करते हुए हथियार भंडार तक जाने वाली कई सुरंगों के प्रवेश द्वारों को निशाना बनाया। मंत्रालय के मुताबिक, हमले के बाद विस्तृत आकलन जारी है, लेकिन शुरुआती संकेत बताते हैं कि लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया है।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, पश्चिमी देशों के लड़ाकू विमान आईएस के दोबारा उभरने को रोकने के लिए लगातार गश्त कर रहे हैं। खुफिया विश्लेषण में पलमायरा के उत्तर में पहाड़ी इलाके में स्थित एक भूमिगत ठिकाने की पहचान हुई थी, जिसका इस्तेमाल हथियारों और विस्फोटकों के भंडारण के लिए किया जा रहा था।
ब्रिटेन ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस इलाके में हमला किया गया, वहां कोई नागरिक आबादी नहीं थी, और अभियान में शामिल सभी विमान सुरक्षित वापस लौट आए। ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली ने कहा, “यह कार्रवाई हमारी नेतृत्व क्षमता और अपने सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के संकल्प को दर्शाती है। हम मध्य पूर्व में दाएश और उसकी खतरनाक व हिंसक विचारधाराओं के किसी भी पुनरुत्थान को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें टाइफून विमानों को हवा में रिफ्यूलिंग करते दिखाया गया है। बताया जा रहा है हमला सफल रहा है और फिलहाल जांच चल रही है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग