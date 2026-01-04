वेनेजुएला के बाद एक और देश पर हो गई एयर स्ट्राइक, फाइटर जेट्स से बरपाए बम

ब्रिटेन ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस इलाके में हमला किया गया, वहां कोई नागरिक आबादी नहीं थी, और अभियान में शामिल सभी विमान सुरक्षित वापस लौट आए। ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली ने कहा, “यह कार्रवाई हमारी नेतृत्व क्षमता और अपने सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के संकल्प को दर्शाती है। हम मध्य पूर्व में दाएश और उसकी खतरनाक व हिंसक विचारधाराओं के किसी भी पुनरुत्थान को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”