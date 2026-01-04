4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Attack on Venezuela: क्या ट्रंप के ‘मादुरो मिशन’ से तेल के खेल में छटपटा कर रह जाएगा लोकतंत्र ?

Maduro Capture : वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने देश चलाने का दावा किया है। क्या यह तेल संसाधनों पर कब्जे की अमेरिकी रणनीति है?

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

image

The Washington Post

Jan 04, 2026

Attack on Venezuela

डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर शिकंजा कसा। (फोटो: AI, डिजाइन: पत्रिका)

Delta Force Raid: दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक गलियारे में उस समय भूचाल आ गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सैन्य ऑपरेशन के माध्यम से वेनेजुएला (Trump Venezuela Policy) के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का दावा (Maduro Arrest 2026) किया। शनिवार तड़के अमेरिकी सेना की 'डेल्टा फोर्स' ने काराकास में एक गुप्त कमांडो रेड (Delta Force Operation) की और मादुरो को हिरासत में ले लिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके बाद वेनेजुएला का भविष्य क्या होगा?

कमांडो ऑपरेशन: रात के अंधेरे में 'तख्तापलट'

माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन की तैयारी महीनों से चल रही थी। कैरिबियन सागर में अमेरिकी नौसेना का बढ़ता जमावड़ा महज ड्रग तस्करों रोकने के लिए नहीं, बल्कि इसी 'सर्जिकल स्ट्राइक' के लिए था। ट्रंप ने इसे एक बड़ी जीत बताते हुए "मिशन कामयाब" जैसा माहौल बना दिया है। मादुरो पर मादक पदार्थों की तस्करी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप हैं, और अब उन पर अमेरिकी संघीय अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है।

"हम देश चलाएंगे": ट्रंप का इरादा क्या है ?

ट्रंप ने मार-ए-लागो में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक एक सुरक्षित और उचित सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक "अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा।" हालांकि, यह बयान कई पेचीदा सवाल खड़े करता है:

सैन्य नियंत्रण का अभाव: अमेरिका ने केवल मादुरो को पकड़ा है, पूरे देश पर कब्जा नहीं किया है।

तंत्र अभी भी वही है: मादुरो तो चले गए, लेकिन उनकी सेना, पुलिस, नेशनल गार्ड और खुफिया एजेंसियां अभी भी सक्रिय हैं।

लोकतंत्र की अनदेखी: ट्रंप ने चुनाव जीतने वाले विपक्षी नेताओं (जैसे एडमुंडो गोंजालेज और मारिया कोरिना मचाडो) के बजाय मादुरो की उप-राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत के संकेत दिए हैं।

लोकतंत्र की बहाली या तेल पर नजर ?

इतिहास गवाह है कि किसी तानाशाह को हटाना आसान होता है, लेकिन उसके बाद एक स्थिर समाज बनाना बेहद कठिन। 1983 में ग्रेनाडा और 1989 में पनामा के आक्रमणों में अमेरिका ने पूरे देश का नियंत्रण लिया था, जिससे वहां लोकतंत्र बहाल हो सका। लेकिन वेनेजुएला में स्थिति अलग है।

वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर नजर (Venezuela Oil Reserves)

ट्रंप का मुख्य ध्यान वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर नजर आता है। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि वह चाहते हैं कि अमेरिकी तेल कंपनियां वहां वापस लौटें और वेनेजुएला उन संपत्तियों को लौटाए जिन्हें उसने दशकों पहले राष्ट्रीयकृत किया था। अगर अमेरिका केवल तेल संसाधनों के दोहन पर ध्यान देता है, तो उसे स्थानीय जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

आगे की राह: क्या इराक जैसी गलती दोहराएगा अमेरिका ?

मादुरो के हटने से वेनेजुएला के लोगों को एक दमनकारी शासन से मुक्ति तो मिली है, लेकिन 'शून्यता' (Power Vacuum) का खतरा बढ़ गया है। यदि अमेरिका वहां "नेशन बिल्डिंग" यानी राष्ट्र निर्माण के बजाय केवल व्यापारिक हितों को साधेगा, तो अराजकता फैल सकती है।

सशस्त्र समूह अभी भी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं

मादुरो के वफादार मंत्री और सशस्त्र समूह अभी भी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में ट्रंप का यह कहना कि वह "देश चलाएंगे", जमीनी हकीकत से दूर लग रहा है क्योंकि वहां कोई अमेरिकी सैन्य उपस्थिति नहीं है जो कानून-व्यवस्था संभाल सके।

क्या यह ऑपरेशन अमेरिका में लोकतंत्र के नए युग की शुरुआत करेगा

बहरहाल, वेनेजुएला एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। क्या यह ऑपरेशन दक्षिण अमेरिका में लोकतंत्र के नए युग की शुरुआत करेगा, या यह केवल तेल संसाधनों पर कब्जे की एक रणनीतिक चाल बन कर रह जाएगा? आने वाले कुछ हफ़्ते ही ट्रंप प्रशासन की असली नीति और वेनेजुएला की किस्मत का फैसला करेंगे।

(वॉशिंगटन पोस्ट का यह आलेख Patrika .com पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है।)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

04 Jan 2026 03:04 pm

Published on:

04 Jan 2026 03:03 pm

Hindi News / Patrika Special / Attack on Venezuela: क्या ट्रंप के ‘मादुरो मिशन’ से तेल के खेल में छटपटा कर रह जाएगा लोकतंत्र ?

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

China vs India : चीन ही नहीं, जापान, कोरिया जैसे देश हुए बूढ़े, क्या भारत बनेगा दुनिया का नया पावरहाउस?

india vs China population 2025, भारत बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा देश आबादी में, China vs India population comparison news, India population vs China ageing population,
Patrika Special News

खुशखबरी! बोत्सवाना से आने वाले हैं चीते, लेकिन क्या एमपी तैयार है?

Botswana Cheetah in MP
Patrika Special News

सुशांत सिंह राजपूत से धर्मेंद्र तक: आखिरी फिल्मों का क्या रहा हाल और क्यों नहीं चला जादू?

Posthumous Movie Release
Patrika Special News

Indore Water Contamination: जयपुर में भी हो चुकी है इंदौर जैसी घटना, जब दूषित पानी पीने से हो गई थी कई लोगों की मौत

indore dirty water death
Patrika Special News

‘किसी मां ने दूध में मिलाकर पिलाया पानी, किसी ने दी सिरप…’ फिर बिलख-बिलख कर रोईं

Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.