Iran Tension: ईरान में कितने हैं Indians, उनकी भारत वापसी के क्या हैं रास्ते ? जानें फ्लाइट्स और समुद्री विकल्प

Indian Embassy advisory : अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव (Iran US tension) से पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस गंभीर होते माहौल के बीच भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए हैं। वहीं तेहरान स्थित भारतीय दूतावास (Indian Embassy advisory) ने एक ताजा चेतावनी जारी करते हुए वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास के इस बयान के बाद ईरान में रह रहे छात्रों, प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों को फ़िक्र हो गई हैं। हर कोई जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लौटने (return flights to India)के तरीके तलाश रहा है।