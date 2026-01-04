अमेरिका की कैद में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने तोड़ी चुप्पी, कहे ये पांच शब्द

निकोलस मादुरो ने 24 घंटे बाद तोड़ी चुप्पी (Photo-X)
Maduro five word message video: अमेरिका द्वारा कैद करने के 24 घंटे बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने चुप्पी तोड़ी है। रविवार को उन्हें हथकड़ी पहनाकर न्यूयॉर्क में हिरासत केंद्र ले जाया जा रहा था, तभी उनके मुंह से पांच शब्द निकले। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। अगले सप्ताह मादुरो को एक फेडरल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।
वीडियो में राष्ट्रपति मादुरो डीईए एजेंट्स से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 'गुड नाइट' और 'हैप्पी न्यू ईयर' (Good Night And Happy New Year) कहा। वायरल इस वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई यूजर्स ने उनकी टोपी का मजाक उड़ाया, तो किसी ने उनके संदेश का।
बता दें कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हवाई हमले किए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पकड़े जाने के बाद अमेरिकी युद्धपोत पर सवार मादुरो की एक तस्वीर भी शेयर की थी, जिसमें मादुरो की आंखों पर पट्टी बंधी है और उन्होंने ट्रैकसूट पहना हुआ है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक वेनेजुएला में सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका ही देश का संचालन करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रम्प ने कहा, "हम तब तक देश का संचालन करेंगे जब तक कि हम एक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं कर लेते।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के करीब 40 लोगों की मौत हुई है, जिनमें नागरिक और सैन्य अधिकारी दोनों शामिल हैं। बता दें कि मादुरो पर नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद की साजिश समेत कई अपराधों का आरोप लगाया गया है।
बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद व्हाइट हाउस ने मादुरो का मजाक उड़ाया है। अमेरिका ने ऑपरेशन को अंजाम देने के तरीके की झलक दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में, मादुरो के धुंधले फुटेज को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ मिलाकर दिखाया गया है जहां उनकी गिरफ्तारी की घोषणा की गई थी और उसका विस्तृत विवरण दिया गया था।
