Attack On Venezuela: वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले पर शशि थरूर का बड़ा बयान, दुनिया को दी ये चेतावनी

Shashi Tharoor Venezuela Reaction: दक्षिण अमेरिका के सबसे अधिक तेल संपन्न देश वेनेजुएला में शनिवार तड़के अमेरिकी सैन्य बलों (Delta Force) की ओर से अचानक की गई 'सर्जिकल स्ट्राइक' ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किए गए इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर (Nicolas Maduro Arrested) अमेरिका ले जाया गया है। इस नाटकीय घटनाक्रम पर भारतीय राजनीति के दिग्गज, लेखक और पूर्व अंतरराष्ट्रीय राजनयिक शशि थरूर (Shashi Tharoor on Trump) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसने वैश्विक कूटनीति में एक नई बहस छेड़ दी है।