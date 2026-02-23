क्या BJP चीफ नितिन नवीन बिहार से जाएंगे राज्यसभा? JDU कोटे से रामनाथ ठाकुर का नाम लगभग तय, उपेंद्र का मामला है दिलचस्प

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक सिर्फ महेंद्र प्रसाद ऊर्फ किंग महेंद्र, शरद यादव व वशिष्ठ नारायारण सिंह को ही नीतीश की पार्टी ने दो से ज्यादा बार राज्यसभा के लिए नामित किया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस लिस्ट में रामनाथ ठाकुर भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वह पूर्व सीएम व भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। जबकि, दूसरे नॉमिनी के रूप में सीएम नीतीश के करीबी व पूर्व नौकरशाह और जदयू के वर्तमान नेशनल जनरल सेक्रेटरी मनीष वर्मा का नाम चल रहा है। माना जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी की रणनीति तैयार करने में मनीष वर्मा का अहम रोल रहा था। इसका फायदा भी पार्टी को मिला।