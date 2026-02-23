‘जहां मर्जी छिप जाओ, गलती की सजा जरूर मिलेगी’, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने शेयर किया धमकी भरा पोस्ट

बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर जिले में रविवार को दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। यह घटना अढियां (आदियां) गांव में हुई, जो भारत-पाकिस्तान सीमा से केवल 1-2 किलोमीटर दूर स्थित है। मारे गए पुलिसकर्मियों की पहचान असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) गुरनाम सिंह और होम गार्ड जवान अशोक कुमार के रूप में हुई है। दोनों पुलिसकर्मी 'सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस' में तैनात थे और उनकी हत्या उस समय की गई, जब वे ड्यूटी पर थे।