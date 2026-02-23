ओम बिरला का ‘मास्टरस्ट्रोक’: खरगे और राहुल को…, 60 देशों के समूह में थरूर, अखिलेश, ओवैसी और हेमा मालिनी सहित कई नेता विदेशी मंच पर साथ दिखेंगे

Lok Sabha Speaker: लोकसभा में विपक्ष के निशाने पर आए लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं को वैश्विक मंच पा ला कर कार्ड खेल लिया है। लोक सभा अध्यक्ष (Lok Sabha Speaker) ओम बिरला ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने वैश्विक कूटनीतिक संबंधों को नई धार देने के उद्देश्य से 60 से अधिक देशों के साथ 'संसदीय मैत्री समूहों' (Parliamentary Friendship Groups) का औपचारिक गठन किया है। इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं को एक साथ लाया गया है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को इसमें शामिल नहीं किया गया है।